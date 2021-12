Lucero regresa junto a Fernando Colunga a las telenovelas de Televisa

Después de casi cuatro años de no figurar en la televisión como actriz de reparto, Lucero volverá a las telenovelas de Televisa, tras sus últimas participaciones en "Por Ella Soy Eva" (2012) y la telenovela brasileña "Carinha de Anjo" (2016-2018), pero no lo hará sola, sino de la mano del actor Fernando Colunga.

Y aunque en realidad los fanáticos de la cantante quisieran volver a verla en una nueva producción junto a Fernando Colunga, lo cierto es que será en una historia clásica de época que ambos protagonizaron en 2005-2006; se trata de "Alborada", en la que 'la novia de América' daba vida a María Hipólita Díaz de Guzmán y Fernando Colunga interpretaba a Luis Manrique y Arellano.

"Alborada" fue producida por Carla Estrada y fue una de las telenovelas de época que la creativa estaba costumbrada a hacer y con la que sin duda, enamoraba a los televidentes como "Amor Real" en 2003, que en su caso, también fue protagonizada Fernando Colunga aunque de la mano Adela Noriega.

La noticia de que Lucero volverá a las telenovelas ha caído de maravilla a los fanáticos de la intérprete de música vernácula, pues aunque desde sus inicios en los 80's empezó cantando y actuando y en el transcurso de su carrera ha sabido combinar ambas actividades tras dejar huella en las televisión, no hay duda de que el público quiere verla de nuevo en la pantalla chica.

Cabe recordar que entre 2020 y 2021, Lucero y Fernando Colunga sacaron chispas de la pantalla con sus participaciones estelares en "Soy Tu Dueña" una telenovela producida por Nicandro Díaz para Televisa en 2010 y posteriormente volvieron a poner a los televidentes al filo del asiento tras ser enemigos en "Mañana es para Siempre" que también producida por Díaz González, tuvo los índices más altos de audiencia.

Y el 2022, no será la excepción, tras anunciarse recientemente que Lucero y Fernando Colunga volverán al Canal de las Estrellas en el horario vespertino en el que normalmente se disfrutan las telenovelas que han sido estrenadas desde hace algunos años.

Y no sólo será "Alborada" el melodrama en el que ambos actores vuelvan a figurar, pues hace algunos días, el sitio novelero de Instagram, @noveleandomex de Chema Cortés, anunció que "Mañana es para Siempre" se estrenará en Brasil a partir de este 29 de noviembre, a través de @sbt. en el horario de las 5:45 p.m.

Y en México, "Alborada" se podrá ver en el Canal de las Estrellas desde el próximo 17 de enero de 2022 en punto de las 14:30 horas, en sustitución de "Rubí" protagonizada por Bárbara Mori, Sebastián Rulli, Eduardo Santamarina y Jackie Bracamontes.

