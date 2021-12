Lucero presume look de los 90 en foto con Nailea Norvind en Cuando llega el amor

Como actriz, Lucero debutó en telenovelas desde muy pequeña en “Chispita”, en 1982, pero no fue hasta 1990 cuando obtuvo su primer protagónico adulto en el melodrama “Cuando llega el amor”, en el que se topó con una grande de la actuación, Nailea Norvind, quien fue la gran villana de esta historia producida por Carla Estrada.

Aunque no fue su primera telenovela como tal, Lucero recuerda a “Cuando llega el amor” como su primer gran proyecto en la TV y ahora abrió el baúl de los recuerdos para presumir su look de los 90 en foto con Nailea Norvind, quien le hizo la vida imposible en esta ficción de Televisa.

“La Novia de América! tiene una amplia trayectoria tanto en la televisión como en la música, pero no olvida a su personaje de Isabel Contreras, y mucho menos a la temible villana de aquella historia, la actriz Nailea Norvind, quien interpretó a Alejandra Contreras, su prima y rival en “Cuando llegua el amor”.

Lucero es conocida por mantener constante comunicación con sus fans en redes sociales y esta vez trajo del recuerdo unas postales en las que aparece con su Look de los 90, de cabello suelto y fleco esponjado, posando al lado de Nailea Norvind y Eric del Castillo.

Cuando Lucero protagonizó “Cuando llega el amor” recién había cumplido los 21 años y ello se refleja en las fotografías que compartió con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde aparece con el “peinadazo“ y presume su juvenil look de aquel entonces, cuando encarnó a Isabel.

En la fotografía también aparece una jovencísima Nailea Norvind, quien luce su cabello rubio y largo peinado con ondas, además de su clásico labial rojo encendido que la caracterizó durante la telenovela, demostrando un gran talento histriónico con el que logró que Alejandra fuera una de las villanas más recordadas de la televisión mexicana.

Una de las postales que compartió Lucero también incluye a Eric del Castillo, quien en “Cuándo llega el amor” encarnó a don Rafael Contreras, padre de Isabel y tío de Alejandra, quien queda entre el “fuego cruzado” de la rivalidad que existe entre su hija y su sobrina.

“¡Lindo día para recordar ‘Cuando llegua el amor’! Gran telenovela producida por Carla Estrada con un super elenco, ¿se acuerdan? ¡Momento look noventas con el peinadazo! ¿Y se acuerdan de la canción? Dimeeeee…”, escribió Lucero, desatando una serie de comentarios entre sus admiradores, que recuerdan a la perfección esta historia de Carla Estrada.

“¡Me encanta! ¡Qué recuerdos cuando la vida niña junto a mi abuela!”, “¿Quién sabe cuando llega el amoooooor?”, “Eres única, gracias por llenar nuestras vidas con tu amor y tu alegría”, “Siempre es lindo el día que subes #Tbt”, “Mira, mira, qué muñequita más linda“, “¡Qué ganas de verte actuar otra vez!“, “Esta novela, cómo me encantaba“, “Me encanta que tu pelo se ve tan suave y siempre tan hermosa“, “Obvio, me acuerdo de la canción“, “Siempre has sido una diosa“, “¡Qué bonito recuerdo!”, son algunas de las reacciones que provocó. ¿Y tú te acuerdas de “Cuando llega el amor”?

Lucero presumió su look de los noventas con una foto con Nailea Norvind y Eric del Castillo. Foto Instagram Lucero

