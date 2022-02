Lucero pasará la estafeta a Angelique Boyer con el reestreno de Abismo de Pasión

Luego de a reciente llegada de "Alborada" telenovela de época protagonizada por Lucero, Fernando Colunga y Arturo Peniche, el pasado 17 de enero, la también cantante pasará la estafeta a Angelique Boyer, que regresa a la pantalla chica de Televisa con el reestreno de "Abismo de Pasión", junto a David Zepeda, Mark Tacher y Livia Brito.

La noticia de la llegada de "Abismo de Pasión" producida por Angelli Nesma Medina para Televisa, fue dada a conocer por Las Estrellas, sitio oficial de la televisora de San Ángel, que ya ha dado un fecha de estreno. Lo que indica que aunque Angelique Boyer haya revelado que tras dos protagónicos en telenovela, quiere tomarse un año sabático o esperar una historia que le llame la atención, volverá de nuevo a la pantalla chica de Televisa.

Y no sólo eso, sino que volverá a enamorar con su recordado personaje de Elisa Castañón Bouvier, la hija de Augusto Castañón (Alejandro Camacho), un hombre amargado por la pérdida de su esposa Estefanía Bouvier de Castañón (Ludwika Paleta) a quien le guarda rencor por creer que se murió siéndole infiel con otro hombre.

Por otro lado, Angelique Boyer protagoniza junto a David Zepeda "Abismo de Pasión", que además se complementa con un cuarteto amoroso integrado también por Mark Tacher y Livia Brito. El melodrama cuenta a demás con las participaciones antagónicas de Sabine Moussier, Altaír Jarabo, Blanca Guerra, Salvador Zerboni, Alexis Ayala, entre otros.

El personaje de Angelique Boyer tendrá que cargar con el peso de que todo el pueblo cree que su mamá murió siendo una mala mujer, y por ello, tendrá que luchar contra las barreras que le impiden ser feliz con el hombre que verdaderamente ama.

La historia es un remake de la telenovela "Cañaveral de Pasiones" (1996) que en su momento fue protagonizada por Daniela Castro, Juan Soler y Francisco Gattorno -producida por Humberto Zurita y Christian Bach-, y cuenta además con las participaciones estelares de Nailea Norvind, Eric del Castillo, Dacia González y Raquel Olmedo.

El reestreno de "Abismo de Pasión" está a la vuelta de la esquina, pues ya no falta mucho para poder ver de nuevo el melodrama grabado en Yucatán, México y que retrata los paisajes más lindos del sureste mexicano.

Será el próximo 14 de marzo cuando "Abismos de Pasión llegue a la pantalla chica de Televisa a través del Canal de las Estrellas en un horario vespertino de las 2:30 pm en capítulos de una hora.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!