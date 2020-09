Lucero en sexy blusa revela todo lo que ha ocultado durante años, ahora la actriz se ha convertido en un ejemplo en la actuación para las nuevas generaciones, ya que a pesar de los años, sigue vigente.

Mi gente linda, es día de Podcast y les cuento sobre los secretos que a veces guardo y los que me encanta compartir con ustedes, qué se imaginan? Mucho misterio, mejor vamos a escucharlo!, escribió la famosa en su cuenta oficial de Instagram.

Lucero contó de su vida desde que estaba en la escuela primaria y que tenía apendicitis, tuvo que hacerse una cirugía y piensa que eso no es parte del mundo artístico y por eso no comparte sus malos ratos.

Puedes ver: Lucero habla de las fogosas escenas con Fernando Colunga en Soy tu dueña

La ex de Mijares dejó claro que no le gusta guardar cosas prohibidas por que siempre pensó que podría enterarse todo el mundo y que no iba a soportar que todo mundo opinara sobre su vida, pero afirma que su carrera ha sido muy transparente, afirma que ha intentado no exponer a sus hijos.

Antes de salir al escenario le gusta levantarse tarde y no comer alimentos que puedan afectar su voz, reveló que le gusta hacer ejercicio y no le agradan mucho la fiestas.

Lucero en sexy blusa revela todo lo que ha ocultado durante años

"Disfruto a mis amigos y familia en una buena comida, como chilaquiles en salsa verde y en día de descanso estamos en casa, pedimos pizza o tortas mientras veo una película con mis hijos".

Lucero afirmó que su vida es tranquila y no espera que se haga una serie sobre su vida, ya que todo se ha dicho al público, pero afirmó que le encanta su papel de mamá por que sabe que hay días que no los puede ver.

Después de contar todo en el video, Lucero recibió algunos comentarios que le agradaron como este: No sé describir lo hermoso que fue el #LuceroPodcast de hoy. Obviamente, todos son lindos, por tratar de diferentes temas, pero este tiene algo especial. Algo que, una vez más, me trajo esa bonita sensación de certeza y orgullo de ser lucerina, de la fortuna de ser parte de este fandom que es como una familia. No sé si fue tu voz, no sé si fueron tus palabras siempre tan sinceras y que vienen del corazón.

A lo mejor, fue todo lo anterior y el simple echo de que eres tú, y solo tú eres capaz de transmitirme esa sensación de paz y calmaría. En fin, gracias por ese podcast y por ser así, transparente y siempre presente, gracias por sacar unos minutitos de tu tiempo para contarnos tus cositas, la neta es que sí se siente como si estuviéramos frente a ti, en una charla, mientras nos bebemos un té.

Si ayer ya te admiraba, el sentimiento se ha triplicado, y lo mismo pasará mañana, pasado mañana y todos los demás días que siguen... eres la mejor persona a la que he conocido, escribió una de sus seguidoras.

Visita el canal de YouTube de CHISPA dando CLICK AQUÍ.