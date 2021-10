Lourdes Munguía y el reto de convertirse en monja en Vencer el Pasado

Desde el pasado mes de agosto la actriz mexicana Lourdes Munguía reveló que sería parte de la exitosa telenovela "Vencer el Pasado". En la historia protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Erika Buenfil, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez y producida por Rosy Ocampo para Televisa, la actriz tuvo un gran reto al convertirse en una monja.

Fue a través de su perfil de Instagram que Lourdes Munguía compartió junto a una fotografía con Sebastián Rulli que sería parte de está gran historia, noticia que agradó a su casi medio millón de seguidores. "Los invito a ver mi nuevo personaje “La hermana Caridad”En #vencerelpasado #telenovela", escribió la actriz de 60 años que le da vida a una monja.

Después de vivir una dolorosa experiencia que le cambió la vida, el nuevo personaje de Munguía decidió tomar los hábitos. Convencida que nunca es tarde para probar nuevas experiencias que la hagan crecer como persona y profesional, la amiga de Maribel Guardia tomó el reto de convertirse en la hermana Caridad en la telenovela.

Para Lourdes Munguía actuar es su vida y por eso agradece cada oportunidad. "Es una bendición para mí y le agradezco a Dios la oportunidad de ser actriz. Es lo mío", dice una de las mejores amigas de Maribel Guardia.

Volver al foro de grabación en la historia protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, fue para la actriz la oportunidad de retomar su carrera. La buena noticia es que no solo volvió a la pantalla chica, además está lista para regresar también al teatro con La Llorona y al cine con el rodaje de La Princesa en escenarios de Sinaloa.

"Estoy retomando todo, sufrí muchísimo estar lejos del público, ya extraño encontrarme con la gente", expresó la actriz que ha participado en un sinfín de películas y melodramas desde que hizo su debut en la televisión a finales de la década de 1970 en la película Amor a la mexicana.

Mantenerse en forma y con la energía suficiente para cumplir en todos sus proyectos es algo en lo que no batalla la artista porque siempre ha sido una mujer disciplinada.

"Como bastante bien, más que estar a dieta, pienso en alimentarme, incluir en mis alimentos proteína, carbohidratos, mis jugos, verduras, mi pescado y eso sí, no como carne porque es como si me comiera un chicle con sal, no me gusta". También evita el pan y azúcar blanca porque desde su punto de vista son "hacedores de lonjas".

Cabe señalar que la historia en la que Lourdes Munguía encarna a una monja ya se encuentra en la recta final. La novela llegará a su final el próximo 5 de noviembre.

