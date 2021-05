Los requisitos de Gaby Spanic para filmar escenas íntimas en Si nos dejan

Después de varios años, Gaby Spanic está de vuelta en la televisión mexicana para participar en la telenovela “Si nos dejan”, producción de Carlos Bardasano para Televisa, donde interpretará a la liberal Fedora Montelongo, amiga íntima de la protagonista y quien vivirá una aventura con un joven 25 años menor que ella.

Para darle realismo a la historia, la actriz venezolana tuvo que filmar algunas escenas íntimas con el actor Carlos Said, quien en la telenovela dará vida al hijo de Alicia, la mejor amiga de Fedora, por lo que será una relación un tanto prohibida no sólo por la diferencia de edad, sino por tratarse de alguien muy cercano.

Casi para ningún actor grabar este tipo de secuencias es fácil, por lo que la experimentada Gaby Spanic puso sus condiciones para rodarla y estos fueron los requisitos que tuvo para filmar escenas íntimas en “Si nos dejan”.

En entrevista con People en Español, la ex reina de belleza venezolana habló sobre estas atrevidas imágenes y lo que tuvo que hacer para aceptarlas, y su respuesta sorprendió a más de uno, pues la actriz demostró ser muy profesional, además que está muy entusiasmada por el proyecto, que marca su regreso a las telenovelas mexicanas.

Gaby Spanic sostuvo que a su personaje de Fedora “no le ponen una pistola en el pecho para que se acueste con el niño, pero se enamoran… No pongo ninguna exigencia; ningún requisito", aseguró la histrionisa, quien se hizo famosa en el país por su interpretación en la telenovela “La intrusa”, en 2001.

La actriz explicó que deja que los directores tomen las decisiones importantes respecto al guion y a las escenas que se tienen que grabar para darle más dramatismo a la telenovela, por lo que ella se limita a hacer su trabajo como se lo piden, y consideró, además, que las imágenes no fueron tan atrevidas.

"Yo no veo las escenas muy fuertes… Se sobreentienden. Sí hay besitos, cositas (pero) he hecho escenas más fuertes sobre eso en otras novelas", aseguró la ex esposa de Miguel de León, quien llegó a México en 1998 luego de iniciar su carrera en su natal Venezuela.

Las únicas restricciones que hubo para grabar las escenas no fueron por pedido de ella, sino que se siguieron las recomendaciones de las autoridades sanitarias para recudir el riesgo de un contagio de Covid-19 y luchar contra la pandemia, por ello, todo se realizó de esta manera.

Hace unos días, en el promocional de “Si nos dejan”, Gaby Spanic causó furor al aparecer apenas unos segundos en el video, dejando con ganas de más a sus fans, que están ansiosos por volverla a ver en la pantalla chica, espera que finalizará el próximo 1 de junio por Univisión.