Los problemas de salud que enfrenta Jorge Enrique Abello a causa de Yo soy Betty, la fea

Las escenas de furia y los berrinches que hacía don Armando Mendoza en la telenovela “Yo soy Betty, la fea” le pasaron factura al actor Jorge Enrique Abello, quien reveló que meterse tanto en la piel de su personaje le costó algo que aún sigue pagando.

Y es que como “don Armando” en la exitosa producción de RCN Televisión hace ya más dos décadas, Jorge Enrique Abello tenía que hacer escenas en las que debía mostrarse malhumorado, enojado o discutiendo, y ello a la larga le causó problemas de salud.

El actor colombiano reveló lo anterior en una entrevista que concedió para NEX Panamá, donde abundó que enfrenta esta situación a causa de “Yo soy Betty, la fea” y lo descubrió casi por casualidad, a un año de haber iniciado las grabaciones de la telenovela.

Lee también: La razón por la que Ana Lucía Domínguez rechazó Pasión de Gavilanes

Jorge Enrique Abello comentó que padece una hipertrofia cardiaca y que por ello está muy al pendiente de su corazón desde entonces, y relató que descubrió esta afección cuando iba a comprar una casa y le pidieron unos estudios médicos, el resultado lo sorprendió pues no se sentía mal.

“Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma… Como a los 10 minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo, que era médico, y me dijeron ‘mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos’”, comentó el actor en la entrevista. Mira lo que dijo a partir del minuto 24.

De acuerdo con los resultados que arrojó el estudio, Jorge Enrique Abello estaba teniendo un infarto silencioso, pero él no sentía ningún dolor; posteriormente, ya con nuevos análisis, el diagnóstico fue que el ventrículo izquierdo de su corazón estaba más ancho de lo normal.

La razón de este problema cardiaco eran las escenas donde “don Armando” gritaba y se enojaba con algún otro personaje o con Betty y al ser reiteradas, pues se le recuerda como muy neurótico, le generó la afección que padece, que lejos de causarle remordimiento, es símbolo de lo bien que hizo su trabajo en el melodrama.

Lee también: Está sería la fortuna que Adela Noriega ganó en las telenovelas

"El reto de ponerme bravo y molestarme tanto era tan grande que llegó a generarme hipertrofia cardiaca. Esa fue la herida que me dejó ese personaje, pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a ‘Betty’, todo, absolutamente todo, iba a tener un drama mayor”, comentó el actor colombiano.

Desde entonces, el actor ha vivido con este padecimiento durante los últimos 20 años pero ha tomado las medidas necesarias para que no sea un problema grave que llegue a afectarle en algún momento, por lo que los chequeos son constantes.

Síguenos en