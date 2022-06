Los primeros trazos de Daniela, el personaje de Karyme Lozano en Mi Secreto

Hace unos días se reveló que la actriz Karyme Lozano, quien tenía ocho años alejada de los melodramas de Televisa, volvió a la empresa que la vio nacer y crecer como actriz por la puerta grande, gracias a la telenovela "Mi Secreto" y ya se han dejado ver las primeras imágenes de la actriz en lo que también son sus primeros trazos de Daniela, su personaje.

Daniela será el nombre del mismo, que le tocará interpretar a Karyme Lozano y según se puede ver en redes sociales, será una mujer madura con un problema de salud que le ha imposibilitado vivir en la realidad y más bien, está como fuera de este mundo.

La cuenta de Instagram de "Mi Secreto", compartió -así como otros más-, un vídeo de Karyme Lozano en el que se ve que está poniendo mucho interés y atención por conocer su personaje de Daniela en una sesión de lectura.

Lee también: Tras ocho años alejada de los foros, Karyme Lozano regresa por la puerta grande a Televisa

En su regreso, Karyme Lozano va a tener una sorprendente participación debido a una grave enfermedad de la que tendrá que recuperarse para regresar al mundo real a resolver muchas cosas que dejó pendiente desde el pasado.

"Te presentamos a Daniela. Una mujer que lleva muchos años en coma, aunque aún tenga muchas cosas que resolver. ¿Cuáles crees que sean las virtudes de este personaje? #MiSecreto #Próximamente 4:30 p.m. MEX #ConLasEstrellas @cmlaguillo", se lee en la descripción de la publicación.

Lee también: Karyme Lozano y Arturo Peniche harán pareja en la telenovela Mi Secreto

Y tras ello, ya se pueden leer los comentarios de gusto del público, que está ansioso de volver a ver a Karyme Lozano figurar en la pantalla chica de la televisora de San Ángel. Algunos se leen: "Ya quiero verte @karymelozanoofficial", "Que emoción!!!! Ver de nuevo a @karymelozanoofficial ya queremos conocer a Daniela y sus secretos" o "Que genial verla en TV nuevamente".

Por su parte, Karyme Lozano será pareja del actor Arturo Peniche, quien interpretará a uno de los villanos de la historia de Televisa Univisión.

"Él es Ernesto, un hombre poderoso y decidido que, a pesar de su sabiduría, ha cometido muchos errores. ¿Quieres conocerlo? #MiSecreto #Próximamente 4:30 p.m. MEX #ConLasEstrellas".

Las grabaciones está iniciando su curso tras presentar poco a poco buena parte del elenco, se sabe que "Mi Secreto" se estrenará en los próximos meses a las 4:30 pm en sustitución de Corazón Guerrero que protagonizan Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!