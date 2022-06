Los primeros besos de Aracely Arámbula y Andrés Palacios en grabaciones de La Madrastra

Lo prometido es deuda y ¡ya es una realidad!... Pues los primeros acercamientos y besos entre Aracely Arámbula y Andrés Palacios ya se han cristalizado tras las primeras imágenes filtradas de las grabaciones de la telenovela "La Madrastra", el remake.

Pero no sólo los besos y arrumacos entre Aracely Arámbula y Andrés Palacios se han ventilado, pues además, en su regreso los melodramas de Televisa desde el 2009 en "Corazón Salvaje", también se ha podido ver que la actriz cambió de look categóricamente para interpretar a María Fernández Acuña de San Román.

Pues en dichos vídeos, se puede observar que además de la química que hay entre la mexicana y el chileno, ella "se ha despedido del tono rubio" de su cabellera para lucir una personalidad más seria, como lo hizo en 2005, la primer actriz Victoria Ruffo.

Y pese a que la telenovela es una producción de Carmen Armendáriz para las plataformas de Televisa Univisión, el primer medio en filtrar fotos y vídeos de los famosos, fue el programa de espectáculos "Ventaneando" de TV Azteca; lo que por supuesto indicaría que ya no hay tanta rivalidad en ambas televisoras.

Y además de otros vídeos filtrados, quien ha sido casi el primero en poner a circular estas imágenes en redes sociales, ha sido el periodista independiente Chema Cortés, quien este domingo compartió una postal del momento y escribió:

"Primeras imágenes de Aracely Arámbula y Andrés Palacios como protagonistas de #LaMadrastra, nueva versión producida por la señora Carmen Armendáriz para #TelevisaUnivision. ¿Ansiosos por ver más?

@aracelyarambula @andrespalaciosd1 @carmenarmendariz. Foto: @ventaneandouno".

Aunque en el perfil de Instagram de Aracely Arámbula, ya se pueden ver vídeos grabando las primeras imágenes y promocionales para la próxima telenovela que podrá verse por el Canal de las Estrellas de la televisora de San Ángel.

Por supuesto, las imágenes han puesto a pensar a los seguidores de Chema Cortés, pues mientras alguien ha dicho que tras ver a la pareja protagónica del remake de "La Madrastra" pensó haber visto a Alejandra Barros y Danilo Carrera en "Vencer la Ausencia", otros más han reclamado la presencia de TV Azteca en los foros de Televisa, y no sólo eso, si no también el logotipo de la televisora del Ajusco.

Y la sorpresa entre los fanáticos de los melodramas de la empresa liderada por Emilio Azcárraga Jean, no paran de hacerse presentes: "Wow, 'Ventaneando' hablando de las telenovelas de Televisa", "Contexto del porqué sale el logo de Azteca" o "Porque El logo de TV Azteca?".

No hay que olvidar, que Aracely Arámbula es una actriz predilecta de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, por lo que han compartido las imágenes, posiblemente como un tributo a 'la Chule'.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!