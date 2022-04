Los insignificantes personajes de Ana Martín pero que dejan huella en las telenovelas

Con un total de 36 telenovelas en su haber y muchas más producciones en cine, la actriz Ana Martín se ha convertido en uno de los íconos de las telenovelas mexicanas, y aunque en sus inicios desde su debut en "Tú Eres mi Destino" (1969) hasta "El Pecado de Oyuki" (1988), interpretó varios personajes protagónicos, poco a poco a perdido los personajes estelares en los melodramas. No obstante, tras las decenas de personajes "insignificantes" que ha encarnado, la actriz ha logrado seguir dejando huella en las telenovelas.

Y es que, gracias a su gran carisma que ha cobrado a través de las redes sociales, convirtiéndose además en una de las famosas que a su edad tiene más seguidores que otros, Ana Martín ha estilado interactuar con su público y ha dejado que le hagan toda clase de preguntas en cuanto a su vida personal y su carrera.

Por lo que algunos curiosos, le han preguntado por qué desde hace algunos años al presente, le dan personajes tan insignificantes o menos importantes que el de un o una protagonista. Pero la primera actriz de 75 años, ha aclarado esa duda como las grandes actrices, haciendo ver que no necesita hacer un protagónico para brillar en televisión, pues un buen actor siempre adopta el personaje que le toca interpretar, sea cual sea y en eso radica la grandeza de un intérprete de la televisión.

Pues ¿quién no recuerda a Ana Martín interpretando a Benita Garrido, la dulce nana de Valentina Villalba (Lucero) en "Soy tu Dueña" (2010) o a Doña Refugio Ochoa Vda. de Pérez, la mamá de Rubí (Bárbara Mori) en la telenovela del mismo nombre (2004)? y esos, por mencionar sólo dos de tantos personajes que ha hecho Ana Martín en las producciones de Televisa.

Más recientemente, la actriz originaria de la Ciudad de México de 75 años de edad y con casi 60 años de carrera artística, también tuvo la oportunidad de compartir créditos con grandes actores en telenovelas como "Amores Verdaderos" (2012-2013) en la que dio vida a la enfermera Candelaria Corona que guardaba muy celosamente un gran secreto sobre la hija que tuvo con Aníbal Balvanera (Enrique Rocha [QEPD]), y que de revelarlo, podría cambiar el rumbo de la historia.

O la recordada Pachita Pérez, que era el Ama de Llaves de la hacienda 'El Primor', en "La Desalmada" (2021) que defendía a capa y espada a sus patrones y a los suyos, conservando siempre los buenos principios que le inculcaron sus antepasados y poniéndose "parejo" a todo aquél que quisiera salirse 'del huacal'.

Ana Martín es un de las actrices que desde sus inicios, siempre ha permanecido vigente en el mundo de los melodramas como una de las figuras más destacadas. Y en los últimos ocho años, no ha dejado de trabajar de la mano de los productores de la televisora de San Ángel.

Entre los últimos personajes que ha interpretado (desde participaciones especiales hasta una novela completa) figuran:

"Por Siempre mi Amor" (2013-2014) como María Luisa "Tita" Valverde Vda. de Escudero, el remake de "Simplemente María" (2015-2016) en la que dio vida a Felicitas Núñez Vda. de Cervantes, "Sin tu Mirada" (2017-2018) metiéndose en la piel de Angustias Gálvez, la serie "Los Pecados de Bárbara" (2020) interpretando a Inés Fernández Vda. de Porrero, "La Mexicana y el Güero (2021)" en una participación especial en el final como Toñita.

Y luego de "La Desalmada" que se grabó en plena pandemia y en la que compartió créditos con actores de la talla de Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina, Francisco Gattorno, Azela Robinson, José Ron, Livia Brito, entre muchos otros, la actriz fue requerida por el productor Salvador Mejía, para un nuevo proyecto.

Se trata de "Corazón Guerrero" en el que este 2022, Ana Martín interpreta a Doña Concepción 'Conchita' García, madre del personaje que hace Natalia Esperón y abuela de la recién debutada actriz Alejandra Espinoza. Ellas conforman la familia García y son floristas de corazón.

Y aunque no es un personaje protagónico, la carismática actriz, sigue robando los corazones de sus fanáticos de las telenovelas, en este caso, de lunes a viernes a las 4:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!