Los hermanos Lombardo, 'hijos' de Aracely Arámbula, cuentan más de La Madrastra

A unos días del estreno de la telenovela "La Madrastra", los 'hermanos Lombardo', quienes serán los hijos de Aracely Arámbula y Andrés Palacios en ficción, se presentaron oficialmente y contaron algunos detalles más de la historia.

Los actores juveniles David Caro Levy, Ana Tena, Emiliano González quienes ya han sido presentados de manera extraoficial en redes sociales y medios de comunicación, se presentaron en el programa "Hoy" esta semana y hablaron sobre sus personajes y los nombres que tendrán dentro del melodrama.

Ana Tena será Lucía Lombardo, quien dijo que no tendrá una buena relación con su padre Esteban Lombardo (Palacios), pues culpa al pasado, y encima no entiende porqué su padre no la trata igual que a sus hermanos.

Lee también: Aracely Arámbula espera hacer tan bien La Madrastra como Victoria Ruffo y Angélica Aragón

Mientras tanto, David Caro Levy, quien será el hijo mayor de Marcia y Esteban, dará vida a Hugo, revelando que es un junior de primera y le encanta al fiesta y la parranda, las chicas, y tiene la libertad de hacer lo que quiera en la historia, asegurando junto con Ana, que son chicos muy consentidos por su familia

Por su parte, Emiliano González, quien será el hijo menor de este matrimonio separado por la culpabilidad por la que fue encarcelada Marcia de un crimen que no cometió y por el que tuvo que separarse forzosamente de su familia por muchos años, llevará por nombre Rafael.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Emiliano cuenta que no tendrá una vida normal, pues es un chico especial debido a que tiene la enfermedad de esclerosis múltiple, por lo que a diario pone la vida en una balanza; entre sus características, figuran las de evitar las discusiones, peleas y demás, debido a su nobleza y a que valora mucho la vida. En resumen será el mediador de la familia.

En cuanto a su participación con estrellas de la televisión, ellos contaron cómo ha sido trabajar con Aracely Arámbula o con Andrés Palacios. Ana Tena dijo: "Creo que fue padrísimo, a cada uno le he aprendido una cosa distinta y todos nos han enseñado... hemos hecho un gran team [equipo] (...) la vedad es que se va a ver en pantalla, es padrísimo y creo que nos llevamos muy bien y se ve que somos una gran familia y que hemos aprendido mucho".

Por su parte, David Caro Levy apoyó lo dicho por Ana y aseguró que el elenco está conformado por muy buenos actores y diariamente aprenden de ellos. Emiliano reveló que siguen grabando el melodrama producido por Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision, por lo que aún se siguen conociendo pese a que llevan varios meses en proceso de grabación.

Por último, dijeron que se tocarán temas actuales como el uso de las redes sociales, y problemas que viven los jóvenes a diario. "La Madrastra" verá la luz el próximo lunes 15 de agosto a as 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en