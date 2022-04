Los hermanos Guerrero dejarán con la boca abierta a Victoriana en Corazón Guerrero

Luego de su semana de estreno, la telenovela “Corazón guerrero” ha comenzado a presentar puntos de giro y detonantes en la historia que han ido acaparando la atención de los televidentes, y en el avance para el episodio de este lunes muestra a los hermanos Guerrero como todos unos galanes llegando a la fiesta de Victoriana Peñalver, interpretada por Sabine Moussier.

El melodrama que marca el regreso del productor Salvador Mejía a Televisa inició fuerte en sus primeros cinco capítulos de estreno, atrapando rápidamente a los espectadores del horario de las 16:30 por el canal de Las Estrellas, con una historia protagonizada por los hermanos Guerrero (Jesús, Samuel y Damián), interpretados por Gonzalo García Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao.

Y estos tres galanes dejarán con la boca abierta a Victoriana en el episodio de este día, pues llegarán a la fiesta del villano Augusto Ruiz-Montalvo (Diego Olivera) partiendo plaza vestidos de manera muy elegante, por lo que la antagonista no podrá resistirse a sus encantos en “Corazón guerrero”.

El plan de los hermanos Guerrero para vengarse de Augusto Ruiz-Montalvo, a quien consideran el culpable de la muerte de su padre y de haber perdido toda su fortuna, ha comenzado y uno de los objetivos es ganarse su confianza para poder atacar desde adentro y desenmascararlo.

En el capítulo del pasado viernes ocurrió una situación que desconcertó un poco a los protagonistas pues hubo un intento de secuestro para Samuel justo en el taller mecánico situado frente a la casa de los Ruiz-Montalvo, por lo que Augusto acudió intrigado y no sólo les salvó la vida, sino que también recibió un disparo en el hombro que lo mandó al hospital.

Sin embargo, Jesús y Damián no están dispuestos a perdonar al villano y Samuel se ve orillado a seguirlos en la venganza, por lo que buscarán ganarse su confianza y cuando Jesús va a ver Augusto al hospital, éste le pide que no se acerquen a sus hijas, por lo que él le promete que no lo harán y así lo cumple cuando Carlota (Altair Jarabo) lo va a visitar a su casa para invitarlo a la fiesta, pero él la rechaza.

Muy enojada, Carlota regresa a su casa y hace un berrinche muy grande, por lo que Augusto se dirige al taller mecánico para saber qué pasó, y es entonces que Jesús le dice que cumplió su palabra de no relacionarse con su hija, por lo que el villano es quien los invita a la fiesta, pues también tiene intenciones de conocerlos mejor.

En el avance para este lunes, los hermanos Guerrero arriban a la casa de los Ruiz-Montalvo vestidos de esmoquin negro y luciendo muy atractivos, por lo que al verlos, Victoriana queda impactada y dice: “¡Qué guapos! ¿Quiénes son?”, a lo que Augusto responde: “Son los mecánicos de enfrente”.

Inmediatamente, Carlota se lanzará a los brazos de Jesús, quien no contaba que Mariluz se encuentra también en la casa apoyando con el servicio, por lo que sufrirá un pequeño incidente con la villana, pues en su afán de que no la viera, choca y quiebra unas copas, y eso es parte de lo que se verá este día en “Corazón guerrero”.





