Los ceñidos outfits de Aracely Arámbula que hacen babear en La Madrastra

Tras su regreso a Televisa para protagonizar telenovela, la actriz Aracely Arámbula ha puesto a babear a todo mundo tras lucir ceñidos outfits que resaltan sus curvas, dando vida a Marcia Cisneros, una mujer que se creía indefensa, pero que resultó ser más empoderada que todos en "La Madrastra" (2022).

Y es que, tras creerla culpable de haber matado a Nicolás Escalante (Gabriel Soto) y no sólo de eso, sino de señalarla como su amante, todos los Lombardo y quienes se dicen ser sus amigos de toda la vida, han visto a Marcia Cisneros como muy poca cosa, una pueblerina sin chiste que lo único bueno que hizo, fue darle dos hermosos hijos a Esteban Lombardo (Andrés Palacios).

No obstante, han pasado veinte años desde aquel crimen que marcó su vida y la de muchos; y ahora Marcia Cisneros ha vuelto más empoderada y restriega ese poder femenino, tras lucir sus outfits más ceñidos que además, resaltan sus curvas y que han hecho babear no sólo a Esteban sino a otros personajes masculinos de la historia.

Luego de estar en la sombra por veinte años y de encontrarse libre de nuevo para vivir su vida, Marcia ha cambiado radicalmente su imagen luego de lucir como una mujer desaliñada y con el cabello lleno de canas, pues ahora se ha puesto en manos de los expertos que la hacen lucir y resaltar su belleza, al grado de que a donde sea que vaya, luce espectacular.

Pues hasta personajes como Esteban Lombardo -su ex marido-, Bruno Tejada (Juan Martín Jáuregui), Donato Rivas (Marco Treviño) y hasta el propio Santino González (José Elías Moreno), han reconocido que Marcia ha vuelto más guapa que nunca y uno que otro le ha hecho ver al propio Esteban que su ex está más bella que nunca.

Pero Marcia Cisneros o Marisa Jones, no sólo ha hecho babear a los personajes masculinos de la historia, pues en redes sociales, pululan los vídeos de las escenas en las que Aracely Arámbula luce su belleza y resalta sus curvas en sus ceñidos vestidos con los que luce muy elegante.

Clips que han sido compartidos por algunos de los fanáticos de 'la Chule', y por los que la han llenado de halagadoras descripciones a la famosa, tales como: "Es una mujer guapísima, una mujer que impone...", "Diosa, única, bonita" o "Esta entrada triunfal es demasiado para mí".

Y es que, su ex, según se casará con Paula Ferrer (Denia Agalianou), a quien Esteban cree amar apasionadamente, por lo que su dos hermanas apoyan Paula y Lucrecia (Marisol del Olmo) invita a Marcia al evento, sin que Esteban se entere y ella asiste, dejando de nuevo, atónitos a todos los Lombardo y a los amigos de toda la vida.

Si quieres seguir viendo más de Marcia Cisneros en "La Madrastra", no te la pierdas de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

