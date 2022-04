Los celos de Luis Alberto por Santiago pasan a otro nivel en Los Ricos También Lloran

Desde que murió Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), Luis Alberto (Sebastián Rulli) -su hijo-, no ha encontrado paz ni consuelo, y por si fuera poco el tema de la peleada herencia, ahora tiene otro problema, sus celos por Santiago Hinojosa (Diego Klein) su hermano postizo, y no quiere verlo cerca de Mariana Villarreal (su esposa), con quien va a tener un hijo, el heredero de los Salvatierra, en "Los Ricos También Lloran".

Todo comienza en el capítulo 40, cuando Luis Alberto encuentra abrazados a Mariana y Santiago, pues ella lo consolaba porque él no logró que Britny Chantal (Lore Graniewicz) regresara con él. Incluso, Santiago le dice a Mariana que le gustaría tener a alguien como ella en su vida, que lo amara como ella ama a Luis Alberto, pero éste ignora lo que está pasando por lo abrumado que está con el tema de la herencia de su padre, además de los recuerdos que se lan removido tras haber dejado a Santiago como accionista de la empresa, pues simplemente no lo tolera y menos soporta la idea de que él y Mariana -su esposa- se quieran tanto.

Luis Alberto cela a Mariana por su amistad con Santiago

Cegado por sus celos, Luis Alberto le hace saber a Mariana que desde niño, Santiago supo jugar sus cartas y puso de su lado a su padre, Don Alberto; y aunque Mariana le recuerda que quien hizo el testamento fue su padre y que Santiago no pidió nada y no tiene la culpa, éste le dice que es su enemigo y ahora quiere quitarle la empresa que por derecho le corresponde. Ella le dice que no lo reconoce y eso le asusta. Luis Alberto termina la conversación advirtiéndole que se acostumbre, pues con todo y su carácter, ella se casó con él. En resumidas cuentas le dijo que se aguantara.

Luis Alberto va a hablar con su madre Elena Salvatierra (Azela Robinson) y le dice que lo mejor es que firmen el acuerdo testamentario, pero deben hacerlo para no afectar la empresa y el patrimonio de todos. Elena está convencida que uniendo sus acciones con las de su hijo y las del bebé que viene en camino, podrán hacer frente a Daniela Montesinos (Alejandra Barros), su hijo Santiago -a quien pretenden comparle sus acciones en un futuro- y a todos los que estén en contra de ellos.

Pero Elena está convencida de que Daniela aleccionará muy bien a Santiago para que no venda sus acciones, que es su patrimonio, herencia de Don Alberto Salvatierra. Pero ella está dispuesta a todo para hacer que Santiago se las venda, pues están de acuerdo que es la única opción que les queda.

Por otro lado, Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), recibe información de Santiago tras haberlo mandado investigar con un detective y éste le entrega los resultados de la investigación, pues no fue tan difícil saber todo de él porque todo es público. Pero ¿para qué le servirá toda esta información sobre él?

Pues ahora que se ha convertido en un socio accionista de Empresas Salvatierra, ésta quiere vincularlo con Marina y hacerle creer a Luis Alberto que ella la engaña con su hermanastro; por lo que armará todo un plan para que Luis Alberto se decepcione totalmente de Mariana y ella pueda tener una oportunidad más con él y ser la señora de Salvatierra, en un segundo intento.

Soraya se vale de su poder y dinero y compra a la casera que le renta una habitación a Santiago en la colonia popular donde supuestamente vive. Pues para poder vigilarlo siempre, manda poner unas cámaras ocultas que puedan captar todo lo que sucede en el lugar y todo le servirá para su plan.

Mientras tanto, Luis Alberto encuentra reunidos de nuevo a Mariana, Santiago y Daniela, quienes esperan que cuando nazca el bebé, todo vuelva a la tranquilidad, paz y armonía. Pero Luis Alberto sólo les informa que los espera al día siguiente en la oficina para firmar el acuerdo testamentario.

Por su parte, León Alfaro (Víctor González) llega a ponerse a las órdenes de todos y hacer su apoyo incondicional... y se entera de situaciones que pueden ayudarle a concretar sus planes para quedarse al frente de las Empresas Salvatierra.

León y Soraya ponen en marcha su plan en contra de Mariana

En medio de su enojo provocado por sus celos, Mariana le pide una vez más a Luis Alberto que no se enoje con ella, pues ambos son un equipo junto con su hijo que viene en camino. Él accede y se recuesta en su regazo.

Por otro lado, León le dice a Soraya que se ha enterado de los celos que Luis Alberto le tiene a Santiago y eso les servirá para poner a éste en contra de Mariana, su esposa, pues le harán creer lo que no es. Ella le informa a León que Santiago tiene un nidito de amor en una colonia popular y eso les puede ayudar a concretar sus planes. Mientras, León le meterá cizaña a Luis Alberto sobre la cercanía que hay entre su esposa y su hermano postizo.

Ya en la firma del testamento, el Notario Público pregunta si antes de firmarlo alguien quiere decir algo, y Luis Alberto levanta la voz. Les hace saber a todos que no es necesario más disputas por la que fue la última voluntad de su padre, y aunque consideran que es un atropello a su dignidad y una injusticia, respetarán su decisión.

En cuanto a Sofía Mandujano (Thali García) -la novia de Uriel López (Rubén Sanz)-, empieza a tener más comunicación con Víctor Millán (Arturo Barba), y ambos están intentando investigar uno del otro a ver qué información pueden obtener para sacarle provecho y saber de qué manera actuar, tanto León como Uriel.

Tras firmar el testamento, Luis Alberto le advierte a Santiago que no se haga muchas ilusiones siendo su socio, pues le asegura que no lo será por mucho tiempo, pues aquí el único hijo legítimo de Don Alberto Salvatierra es él y así sera siempre. Daniela le pregunta si es una amenaza y Elena le responde que lo tome como quiera.

Soraya cristaliza su venganza contra Mariana y le hace llegar un vídeo comprometedor a Luis Alberto

Elena e reclama a Mariana por ponerse de lado de Santiago y ella le dice que como su hijo postizo, Santiago merece quedarse con una parte de las acciones; lo que hace enfurecer a Elena -su suegra- y le dice que ella está haciendo todo por querer quitarle 'el barrio' de encima y ella que no pone nada de su parte. Y aprovecha para recalcarle que cuando ella se apareció en la vida de la familia, llegó con los zapatos rotos y hoy lo tiene todo.

Luis Alberto le dice a Uriel que espera contar con su voto para las próximas elecciones para presidente en la empresa pero éste le dice que sin que se ofenda, él votará por quien considere que es mejor para él y sus intereses. Luis Alberto le dice que entonces no tiene de qué preocuparse, pero la moneda está en el aire y no se sabe si accederá a que Luis Alberto sea el próximo presidente de las Empresas Salvatierra.

Uriel aprovecha para empezarlo a adentrar en el tema de la estrecha cercanía que tienen Soraya y León y tras preguntarle si sabe por quién va a votar Soraya, a lo que Luis Alberto responde que no tiene idea y que tiene sus dudas, Uriel le aconseja que investigue por quién va a votar León, pues prácticamente, Soraya votará por la misma persona que él.

Luis Alberto se sorprende y Uriel le hace saber que están más unidos de lo que en realidad parece, por lo que le aconseja que si él quiere llegar a ser el nuevo presidente de la empresa, debe estar muy al pendiente de todo; en pocas palabras, que se cuide de él, pero también le dice que averigüe por él mismo que tan unidos están ellos; pues el propio Uriel los vio teniendo relaciones.

León se le apersona una vez más a Daniela en la oficina de presidencia y le dice que tiene todo su apoyo, pero aunque sea así, ella le hace saber el caos que se vive en la mansión Salvatierra tras la muerte de su esposo, haciéndole ver que la relación entre Luis Alberto y Santiago se ha vuelto insoportable. Pero León se muestra comprensivo y le dice que es normal, pues no es fácil soportar una pérdida tan importante. Y León aprovecha para decirle que es una mujer joven y bella y que cuando decida rehacer su vida, él siempre va estar ahí para apoyarla.

Santiago busca a Mariana en la empresa y le pide un favor. Tras no tener ninguna posibilidad de volver con Britny, le dice que ya no tiene caso seguir rentando el cuarto o "su nidito de amor" -como dice Soraya-, pero le dice que ahí tiene algunas cosas Britny, por lo que le pide que si ella puede ir a recogerlas y llevárselas a su casa, ella le dice que con todo gusto. Pero Soraya los escucha y se les adelanta.

Compra a la casera y contrata personal para instalar cámaras y poder captar todo lo que pase en el lugar. Cuando Mariana y Santiago llegan, algunos trabajadores estaban pintando y uno de ellos -el cómplice de Soraya-, tira "accidentalmente" una cubeta de pintura encima de Mariana, por lo que Santiago apenado por lo ocurrido, busca ayudar a Mariana y ella se mete a bañar. Mientras Santiago le lava su vestido y Mariana se pone ropa de su amiga Britny -un shortcito y una camisa a cuadros de él-, de las que usaba para irse a trabajar a "La Norteñita" de incógnito, fábrica que hoy preside.

Posteriormente, cuando esperan a que se seque el vestido de Mariana, ella le hace saber que lo quiere mucho, que él es un gran muchacho y que espera que su situación sentimental pronto mejore. Pero lo que se ve en las cámaras parece otra cosa. Cuando ambos se van del lugar, Soraya recoge la información y se la hace llegar a Luis Alberto, quien ya de por sí duda del amor que Mariana ha dicho tenerle, pues no le gusta nada ver que Mariana y Santiago se lleven tan bien.

¿Qué hará Luis Alberto después del vídeo que acaba de ver?

