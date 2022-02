Los Ricos También lloran rinde homenaje a Marimar con 'Pulgoso'

Después de 43 años de la versión original de "Los Ricos También Lloran" (1979) y a 28 de "Marimar" (1994), una nueva versión del melodrama ha llegado a la pantalla chica de Televisa y curiosamente le han hecho un homenaje a la telenovela que protagonizaron Thalía y Fernando Colunga hace casi tres décadas, tras la mascota de Mariana Villarreal (Claudia Martín) de nombre 'Pulgoso'.

Y es que, en la nueva adaptación de Los Ricos También Lloran, producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión, se puede ver que además de ser una historia más actual, también contiene elementos de las otras historias que forman parte directa o indirectamente de la historia creada por María Zarattini e Inés Rodena hace más de cuarenta años.

En el primer episodio de la versión protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli, Mariana Villarreal que es el personaje principal de la historia, le salva la vida a Don Alberto Salvatierra, un exitoso empresario que se la vive peleando con su hijo Luis Alberto porque piensan de diferente manera.

Y tras estar vivo, Don Alberto busca a Mariana para agradecerle lo que hizo por él y la invita a vivir a su mansión, justo cuando a ella la estaban echando de la pensión donde vivía. Ella, avergonzada acepta pero pregunta si se puede llevar a su perrito 'Pulgoso' y Don Alberto le dice que sí.

"¿Por qué le pusiste 'Pulgoso' a tu perro?", le preguntó Don Alberto a Mariana y ella respondió: "¡Ah!, no se espante, eh, que no tiene pulgas. Lo que pasa es que mi madrina me lo regaló y ella era 'fans' de 'Marimar' [telenovela]".

Es en la recta final del primer capítulo de "Los Ricos También Lloran", que se puede ver el momento amigable entre Don Alberto y Mariana y es en el minuto 7:14 del siguiente vídeo que se puede percibir dicha escena en a que la producción literalmente hizo homenaje a "Marimar" y Thalía, así como al recordado perrito 'Pulgoso'.

Incluso en los comentarios del vídeo compartido en el canal de YouTube de Las Estrellas, se puede ver el agradecimiento de algunos usuarios y fans de la telenovela por haber recordado a "Marimar" y traer de vuelta a 'Pulgoso'; algunos se leen:

"El multiverso inició mencionando a Marimar y a Pulgoso", "Me encantó todo y el peludito haciendo homenaje a 'Pulgoso...", "Que bonito Pulgoso", "Va estar buena la novela se mira, y el perrito como me causó mucha risa en donde el viento le vuela las orejitas. Muy bien por TELEVISA por volver a producir novelas así, como las de antes, para mi gusto son las mejores y mientras sigan presentando novelas así, las seguiré viendo".

Diana Palacios Periodista

