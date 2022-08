Los Caminos del Amor de Nicandro Díaz cambia de nombre; ¿Como la novela anterior?

La mañana de este martes se llevó a cabo la misa de acción de gracias por el nuevo proyecto del productor Nicandro Díaz González que desde que se anunció hace unas semanas, hasta el día de ayer, llevaba por nombre "Los Caminos del Amor" y hace unas horas, se reveló el título definitivo... pero, ¿A caso se llamará como su novela anterior?

"El Camionero" (2016) que fue protagonizada por Marcelo Alonso, María Elena Swett y Pablo Cerdaes, es la telenovela de origen chileno en la que basó Nicandro Díaz para esta nueva propuesta para TelevisaUnivisión para la que eligió como protagonistas a Susana González y Gabriel Soto.

No obstante, el creativo de la televisora de San Ángel no hizo muchos cambios de su anterior telenovela "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) respecto a esta nueva historia de amor, pues además de elegir de nuevo a la actriz Susana González como personaje principal femenino e incluir al actor infantil André Sebastián González que debutó de su mano en la misma, hay otro detalle muy similar.

En dicha misa de acción de gracias oficiada en un foro de grabación de Televisa San Ángel en la Ciudad de México, oficiada por el padre José de Jesús, se reveló el título definitivo que se podrá ver en unos meses noche a noche en la pantalla chica de la televisora.

Y de "Los Caminos del Amor", la nueva historia de Nicandro Díaz llevará por título "Mi Camino es Amarte", a decir verdad, muy parecido al de "Mi Fortuna es Amarte" su anterior telenovela que sin duda, fue un éxito. Y es que, en su homilía, le sacerdote dejó ver que el nombre se eligió en honor a todos los choferes de tráilers que trabajan sin parar en México y Estados Unidos.

Actores como Adriana Fonseca, quien tuvo una participación especial en "Mi Fortuna es Amarte", le envió un "Felicidades", mientras que David Zepeda que protagonizó el melodrama también dijo: "Bravooooooo! Todo el éxito jefe!!!!! De la mano de Dios!"... y Michelle González, la villana del mismo no fue la excepción: "Mi Nic!!!! Felicidades a ti y todo el equipo!!! Todo el éxito! Te quiero!".

Por su parte, Sara Corrales, quien va de villana para la nueva producción, expresó: "Nic! Que hermoso momento nos regalaron hoy, gracias por esta misa tan increíble. Gracias por esta gran oportunidad que nos estás dando a cada uno de los actores de esta novela. Estamos felices en este proyecto."

El histrión Ricardo Silva le dejó el mismo título: "Felicidades: "Los caminos del amor", mientas que la colombiana Lorena Meritano también coincidió con un: "Felicidades". En otra publicación, Díaz González escribió: "Afortunada coincidencia #MiCaminoEsAmarte".

"Mi Camino es Amarte", ya tiene fecha de estreno y será el lunes 7 de noviembre cuando entre al aire en el horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

