Livia Brito y Mujer de nadie dividen opiniones tras estreno de telenovela

Con muchas expectativas, el lunes por la noche se estrenó “Mujer de nadie”, la telenovela con la que la productora Giselle González regresa a la televisión, y tras el primer capítulo y presentación de los personajes, los comentarios entre el público comenzaron a surgir.

En el papel protagónico, el de Lucía, Livia Brito dividió opiniones entre los espectadores, mientras que la adaptación libre de la historia original de Liliana Abud también generó diversas reacciones, sobre todo entre los que esperaban que fuera similar “Amarte es mi pecado”.

Tras el estreno de la telenovela, los internautas se dieron a la tarea de comentar qué les había parecido el primer capítulo y fue ahí donde todo se dividió pues mientras unos aplaudieron a Livia Brito y la adaptación, a otros no les gustó tanto.

En diversas cuentas fandom de telenovelas en Instagram comenzó el debate sobre qué opinión tenían luego de lanzarse el primer capítulo de “Mujer de nadie”, melodrama que inició este 13 de junio por el canal de Las Estrellas en horario estelar (21:30).

Hay que recordar que en esta ficción de Giselle González, Livia Brito interpreta a Lucía Arizmendi, un bella y joven artesana que es como un iman para los hombres, pero esa es su mayor condena pues sufre acoso o sólo la utilizan aprovechándose de sus buenos sentimientos e ingeniudad.

¿Qué pasó en el primer capítulo?

El primer capítulo de “Mujer de nadie” arrancó fuerte presentando la historia de Lucía, quien queda huérfana de madre cuando era niña y aprende de su padre el arte de la alfarería. La protagonista tiene como novio a Alfredo (Arap Bethke), a quien su padre no ve con buenos ojos. El galán tiene planes de boda con ella, pero antes Lucía quiere hacer muchas otras cosas, por lo que el matrimonio no es una opción todavía.

Pero la vida de la protagonista está a punto de cambiar cuando es fotografiada mientras se cambia sin ella saberlo. Esas imágenes son enviadas a Heriberto, quien está seguro que fue Alfredo quien se las mandó como moneda de cambio para que salve su negocio, pero le pide algo más, que le ponga a Lucía en bandeja de plata en un taller alejado donde intenta abusar de ella, pero se defiende y lo golpea para salir corriendo y justo va pasando el auto de Fernando (Marcus Ornellas), quien por poco la atropella, pero la salva.

¿Qué piensan los espectadores?

Así fue el episodio de estreno de “Mujer de nadie” y los internautas comenzaron a dejar sus opiniones sobre lo que les pareció esta adaptación libre de “Amarte es mi pecado”, sobre todo, de la actuación de Livia Brito.

“Creo que cambiaron demasiadas cosas de ‘Amarte es mi pecado’”, “Muy buenas mejor que la anterior”, “No me gusta Livia Britto”, “¡Que la Klitbo se come viva a la Brito!”, “¡La verdad, le tenía más fe, meh!! Nada que ver con ‘Amarte es mi pecado’, es otra historia”, “Un 9. Interesante inicio... Rosa María Bianchi estupenda como villana. El final de capítulo un poco incoherente, pero fue un buen cierre. Livia no está tan mal, pero le sigue faltando fuerza...”, “¡Me súper encantó… muchos cambios en el elenco pero muy actualizada y muy fresca la historia!”, fueron algunos de los comentarios.

