Livia Brito y José Ron recuerdan su romance en la vida real previo al estreno de La Desalmada

A unas horas del estreno oficial en televisión de “La desalmada”, Livia Brito y José Ron recordaron el romance que sostuvieron fuera de la ficción cuando trabajaron juntos en la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse” hace algunos años.

Los protagonistas de la nueva telenovela producida por José Alberto Castro para Televisa estuvieron en el programa “Hoy” para continuar con la promoción del melodrama, y no pudieron evitar los nervios cuando les trajeron a la memoria que habían sido pareja en la vida real.

Fue Andrea Legarreta quien los puso en la “incómoda” situación justo cuando Livia Brito y José Ron se encontraban hablando de la trama de “La desalmada”; la presentadora de televisión les soltó un: “Oigan, pero ustedes fueron pareja en la vida real y también en una telenovela, ¿no?”, a lo que la actriz contestó “Sí”, y soltó una risita nerviosa.

Ante la cómica situación, Eduardo Santamarina lanzó un “Uy”, y José Ron fingió demencia mientras la histrionisa cubana trataba de recordarle el tiempo en el que sostuvieron un noviazgo cuando ambos protagonizaban “Muchacha italiana viene a casarse”.

“Cuando hicieron la de ‘Muchacha italiana’ me acuerdo que fueron al programa y que eran novios”, continuó la conductora de “Hoy”, quien agregó: “Ahora que ya no son novios, cómo puede uno…”, dijo.

José Ron y Livia Brito se “atropellaron” en sus respuestas y fue el actor quien comentó que estaba muy contento de volver a trabajar con ella pues es muy profesional: “Pues padrísimo, yo feliz de compartir otra vez con Livia”, mientras que la actriz simplemente dijo: “Yo feliz”.

Andrea Legarreta fue incisiva y preguntó si no habían terminado mal, a lo que Eduardo Santamarina señaló que al parecer no, pues él no sabía que los protagonistas sostuvieron un romance hace tiempo y en la telenovela se llevan muy bien y hay mucha química, por lo que intuye que todo quedó bien entre ellos.

Pero la esposa de Erik Rubín remató con un “¿No hay posibilidad de un ‘recalentado’?” y Livia Brito rápidamente cambió el tema al decir: “Pregúntenle a José cómo le va con los caballos”, y entonces la conversación cambió de rumbo pues el actor comenzó a platicar que le tiene cierto miedo a montar desde que sufrió un incidente con un equino.

Independientemente de si queda fuego de las cenizas, tanto Livia Brito como José Ron y Eduardo Santamarina invitaron a los televidentes a ver el primer capítulo en la televisión hoy, a partir de las 21:30 horas, por el Canal de las Estrellas. La telenovela tuvo un preestreno digital desde el pasado fin de semana.

