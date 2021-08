Livia Brito se enfrenta a Eduardo Santamarina tras haber herido a su hijo en La Desalmada

¡Las cosas se están poniendo color de hormiga en "La Desalmada"!, pues tras haber herido de bala a Rafael Toscano (José Ron), Fernanda Linares -personaje interpretado por Livia Brito-, se enfrenta a Octavio Toscano -el padre de éste- (interpretado por Eduardo Santamarina) y se hace más grande el malentendido en dicho momento.

Y es que, la historia de la mujer que sufrió en carne propia la muerte de su marido Santiago Ramírez (Yahir) debido a que no quería venderle sus tierras a Octavio Toscano, que éste quería y consiguió (a la mala) para construir su empacadora de carnes -la más importante de la región-, ha hecho ver la maldad del hombre que además de quedarse con las tierras de su marido, abusó de ella esa misma noche de tormenta.

Fernanda Linares (Livia Brito) tiene clavada en la mente, la imagen de momento en el que Octavio abusa de ella, tras verla salir del baño envuelta en una toalla cuando escuchó el primer disparo a Santiago; pues el poderoso hombre la vio, tenía intensiones de hacerla suya a la fuerza.

Lee también: Marjorie de Sousa levanta vestido y enseña pierna mientras sigue brillando

En el instante, Octavio traía puesto una pasamontañas para no ser descubierto, pero un elemento lo delató; un dije en forma de toro, colgando de su cuello; mismo que Fernanda nunca ha podido olvidar, y desde hace tres años que ocurrió su desdicha, no ha dejado de pensar cómo será su venganza.

No obstante, desde que llegó a Ichámal a buscar al culpable de sus desgracias, Fernanda Linares encontró el amor, precisamente en Rafael Toscano (único hijo de Octavio -quien es lo que más quiere en la vida), sin saber que éste es hijo de Octavio.

Lee también: Livia Brito cautiva con movimientos de caderas para celebrar éxito de "La Desalmada"

Tras enamorarse perdidamente de Rafael, Fernanda accede a tener intimidad con él; no obstante, antes de que eso sucediera, Rafael iba a casarse con su novia de años: Isabela Gallardo (Kimberly Dos Ramos) a la que dejó en ridículo en pleno altar y en frente de los invitados tras no estar convencido de unir su vida en matrimonio a la de ella, luego de haber conocido a 'La Desalmada'.

El malentendido y motivo por el que Fernanda disparó a Rafael con una pistola, fue porque le vio puesto el dije que era de Octavio Toscano y que regaló a Rafael el día de su boda. Él pudo esconderlo mientras pasó los momentos más amorosos con Fernanda -sin saber claro, lo que significaba para ella-, pero llegó el momento en que no pudo esconderlo y 'La Desalmada' lo descubrió. Por lo que salió huyendo y con la sed de venganza más grande que nunca.

Rafael no puede entender cómo es que luego de una noche y un día enteros de pasión y amor entre ellos, ésta ya no quiere verlo. Y para vengarse de él -pensando que fue quien abusó de ella hace tres años-, Fernanda le dispara mandándolo al hospital, y con la posibilidad de que éste no vuelva a caminar, pero va a verlo y está a punto de confesarle que ella fue quien le disparó y que por su culpa está así, postrado en una cama de hospital; pero él le explica que ese dije se lo regaló su papá el día de su boda.

Por su parte, Octavio busca culpables y empieza a dañar a los agricultores de Ichámal que ya no quieren venderle sus reses, debido a que se las compra a menor precio que en otro lugar; pensando que estos quisieron vengarse de él disparándole a su hijo.

Por último, arrepentida por herir de gravedad a Rafael, Fernanda ya ha descubierto que fue Octavio quien abusó de ella y mató a su marido y se enfrenta a Octavio haciéndole ver que por lo ocurrido a Rafael, dan ganas de acabar con quien les ha hecho tanto daño.

Para seguir viendo más de la historia de amor entre Fernanda y Rafael, no te pierdas "La Desalmada" de lunes a viernes a las 9:30 por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en