Livia Brito regresa como La Desalmada; 'El Güero' Castro confirma segunda temporada

Sin más detalles de su próxima producción, lo que sí ha confirmado ya José Alberto 'El Güero' Castro a través de Televisa Univisión, es que habrá "La Desalmada 2" próximamente, con la participación protagónica de Livia Brito y José Ron, sobre quienes gira la historia.

El año pasado 2021, José Alberto 'El Güero' Castro llenó de emoción a millones de televidentes con el anuncio de su nueva telenovela tras la que había sido su última producción "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020) en la que también estuvo la actriz de origen cubano Livia Brito como protagonista junto al colombiano Daniel Arenas.

Y casi un año después de su estreno y con algunas especulaciones desde que "La Desalmada" terminó el 29 de octubre de 2021 en México, hace un par de días que finalmente se ha confirmado la segunda entrega del melodrama que a la fecha sigue dando de qué hablar.

"La Desalmada" -remake de la historia colombiana "La dama de Troya"- contó con las actuaciones protagónicas de Livia Brito y José Ron, sumándose como los villanos de la historia, Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos y Daniel Elbittar y la sorpresa fue la actuación de famosos que tenían tiempo fuera de las filas de Televisa, como la venezolana y ex de Julián Gil.

Así como de Eduardo Santamarina, Marlene Favela, Francisco Gattorno, Sergio Basáñez y el debut de el actor venezolano Daniel Elbittar. También otras participaciones como la de Raúl "El Negro" Araiza y la argentina Cecilia Galliano, Alberto Estrella, Gonzalo García Vivanco, así como una larga fila de actores juveniles que revivieron sus participación en los melodramas clásicos como "La Desalmada".

La noticia fue confirmada el pasado martes 17 de mayor por la nueva cadena Televisa Univisión en el marco del up-front, y las primeras notas que se dan a conocer es que llegará de nueva cuenta a Univisión en horario estelar dentro de la programación 2022-2023. Cabe mencionar que no se aclara si primero será transmitida en Estados Unidos o en México a través del Canal de las Estrellas.

"La Desalmada" retrata la historia de Fernanda Linares (Livia Brito), quien luego de presenciar y vengar el asesinato de su primer marido, quiere recuperar la confianza de Rafael Toscano (José Ron), tras haberle mentido y hacerle daño creyendo que él fue quien le hizo tanto daño en su pasado que no deja de perseguirla. Pues habrá varias adversidades en contra que no le permitirá ser feliz.

Por su parte, Octavio 'El Toro' Toscano, hará todo por quebrantar la felicidad de su hijo y de su esposa, la mujer por la que está obsesionado cuyo principal enemigo y malhechor en la vida de Fernanda, es él mismo. La empresa asegura que la segunda entrega de "La Desalmada" contará con más sorpresas y giros inesperados en la trama... ¿Estás listo para ver "La Desalmada 2"?

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!