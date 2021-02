Livia Brito olvida escándalo y regresa a Televisa más fuerte

A casi un año del escándalo que protagonizó Livia Brito y por el que estuvo en el ojo del huracán, aseguran que la actriz de Televisa tiene nuevas ofertas en la empresa que la hizo famosa. Después de que se encontrara alejada de los melodramas, Livia Brito, se prepara para volver a la televisión y reconquistar con su talento y carisma a todo su público.

Fue durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy, que Livia Brito confesó que se encontraba en preparativos de regresar a la actuación, después de estar casi un año alejada de las pantallas de televisión. “Ahorita de hecho vine a hacerme la prueba de Covid-19, precisamente para eso por que voy hacer prueba de cámara el 08", dijo.

La protagonista de Médicos, línea de vida, aprovechó las cámaras para hablar de las constantes rutinas de ejercicios que comparte a través de sus redes sociales. "Se vuelve un hábito, y ya cuando comes bien y saludable ya es como normal, entonces ya son 21 días nada más lo que necesitas para que tu rutina de lo que tu quieras se vuelva un hábito”, dijo.

“Échale muchas ganas, come bien, toma muchísima agua siempre les repito si me dicen ay por que tomas tanta agua, me tomo hasta seis litros de agua al día y dijo que el tiempo es su mejor aliado y siguió contando, soy una persona súper positiva que siempre está pensando en salir adelante”, confesó la actriz.

“Y no me fijo en la vida y en lo que hacen los demás yo creo que eso hace que seamos exitosos por que que necesidad tengo yo de ver lo que hacen los demás si no velo lo que hago yo” finalizó la protagonista de “La Piloto”.

Aunque Livia Brito no confesó de qué proyecto se trata, la actriz compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece Marlenne Favela, Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina, entre otros, por lo que cabe la posibilidad de que sea el elenco de su próximo proyecto en Televisa.

Tras el escándalo con el paparazzi, Ernesto Zepeda, la cubana perdió mucho público mexicano y muchos de ellos pedían que se fuera del país que la lanzó a la fama.

Livia Brito regresa a las telenovelas. Historias Instagram Livia Brito

En diferentes entrevistas la protagonista de “Muchacha Italiana Viene a Casarse”, aseguró que en repetidas ocasiones se le dijo al fotógrafo que borrara las fotos y él les contestó que no que por que ese era su trabajo, causando el enojo de la actriz y su novio, quien se le fue a los golpes.

Ernesto Zepeda interpuso una demanda en contra de la también modelo por agresión, misma que se encuentra vigente.