Livia Brito no quiere ser comparada con Yadhira Carrillo, no vio Amarte es mi pecado

Pese a que algunos actores estudian y tratan de meterse en la piel de personajes que ya han sido interpretados anteriormente por estrellas de la televisión, la cubana Livia Brito no creyó necesario tener que hacerlo dar vida a Lucía Borges en "Mujer de Nadie", personaje que en su momento, su colega Yadhira Carrillo interpretó magistralmente en "Amarte es mi Pecado" (2004), pues no quiere ser comparada con nadie por lo que aseguró que no vio la telenovela.

Fue durante una reciente entrevista con People en español, que Livia Bito manifestó que ella quiere darle su propio toque a dicho personaje protagónico de "Mujer de Nadie" remake de la producción que en 2004, Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela' (QEPD), hiciera vibrar a los televidentes con su participación, por lo que cada vez que es llamada para un nuevo proyecto no ve los anteriores para evitar comparaciones y que esto pudiera influir en su desempeño.

"La verdad no me gusta ver como el antes porque cambia mucho, cambia a veces la historia, le cambian algunas cosas, la adaptan a lo que estamos viviendo actualmente", confiesó la protagonista de melodramas como La Desalmada, Muchachita Italiana vienes a casarse y La Piloto.

Livia Brito dejó entrever que a ella no le gusta ser la copia de nadie, pues cada quien tiene su propia esencia, asegurando que ella crea el personaje del melodrama en base a lo que lee, por lo que evita guiarse en personajes que ya han sido interpretados anteriormente por algunos de sus colegas. "Yo voy creando un personaje en base a lo que yo leo, entonces no me gusta ver como lo anterior, sino marcar una pauta a partir de que lo leo hacia delante".

Por otro lado, la cubana definió a su actual personaje de Lucía Borges es noble y transparente pero que los golpes de la vida la obligan a convertirse a una mujer de carácter.

"Parece que la vida está normal como debería de ser de una adolescente, pero tiene un evento traumático por causa del jefe de su novio, que intenta hacerle algo bastante feo que a veces las mujeres no tenemos opción de defendernos, y eso la deja marcada. Después, se empieza a dar cuenta de que el mundo no es como ella lo pensaba, tan blanco, tan puro, que sí existe maldad, que hay muchas personas que le querían hacer daño, que hay muchas mentiras. Se entera de una cosa también que su papá le ocultó durante muchísimos años y entonces todo esto la va cambiando. Poco a poco ella va cambiando su carácter, más no su personalidad. Ella sigue siendo noble nada más que para enfrentarse a la realidad tiene que poner como una barrera", dijo la famosa a People.

En cuanto a la supuesta similitud que hay entre Fernanda Linares (La Desalmada) y Lucía Borges (Mujer de Nadie), Livia Brito manifestó que es muy fácil identificar a cada una de ellas. "Fernanda era muy fuerte, era como muy empoderada, tenía un carácter muy duro, y Lucía es muy noble, o sea son dos personajes completamente distintos y cómo se van dando las cosas en la vida de cada uno de estos personajes [también es muy distinto]", indicó la estrella de televisión.

Cabe mencionar que Mujer de Nadie, protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas se transmite de lunes a viernes por el canal de Las Estrellas.

