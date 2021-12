Livia Brito anuncia posible retiro de las telenovelas tras convertirse en mamá

Tras protagonizar la exitosa telenovela La Desalmada, la actriz cubana Livia Brito ahora busca otro sueño, convertirse en madre por primera vez en el 2022, por lo que anuncia posible retiro de las telenovelas.

Fue durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy que Livia Brito confesó que uno de sus más grandes deseos personales es ser mamá, pues se encuentra en el mejor momento de su vida para llevarlo acabo tras brillar en la pantalla chica con la telenovela La Desalmada de Televisa.

“Lo que venga siempre es bueno, se agradece lo que sea, ¿qué le puedo pedir?... yo creo que tener un bebé, le podría pedir tener un bebé, si se da, pues adelante… ¡estoy trabajando en eso!”, dijo la artista de 35 años al matutino. Respecto a la cantidad de hijos que desea tener, Livia Brito externó que quiere tener dos.

“¡Sí, ya quiero ser mamá!, yo creo que dos bebés, obviamente todo a su tiempo, su proceso, pero ya estoy planeando ser mamá, sí se da ahorita adelante, sino pues hago otro proyecto”, dijo la estrella de Televisa. Cabe mencionar que la actriz tiene varios años queriendo tener un hijo, sin embargo, por cuestiones de trabajo ha tenido que posponer está faceta.

“Llevo planeando esto pues desde que tenía 15 años, de ser mamá, ¡sí!, ya tiene muchos años, y pues ya es tiempo, digo, no es que esté vieja, pero ya llega un punto de la mujer en que ya como que tienes una llamada de maternidad y yo creo que es mi momento”, expresó la ex de José Ron.

Finalmente, Livia Brito expresó que de cumplirse su sueño y tener un hijo en el 2022, se retiraría de las telenovelas por un tiempo para brindarle y dedicarle toda la atención que requiere su bebé,tiempo en el que también aprovecharía para recuperarse totalmente ella.

“Pues sí, un retiro como yo creo que, de un año, son 9 meses de embarazo, y ya después el tiempo para estar con mi baby, y ya después en lo que nos recuperamos las mujeres, pues llevamos un proceso y todo eso, regreso”, expresó la famosa las cámaras de Hoy.

Como era de esperarse la noticia generó toda controversia en las redes sociales; mientras unos usuarios no dudaron en enviarle las mejores vibras para que se convierta en madre, otros no dejaron escapar la oportunidad de pedirle que no lo haga, pues enseñaría a su hijo a golpear e incluso otros señalaron que no sería el tiempo, pues quién haría la segunda temporada de La Desalmada.

"Ay no. Sería una gran noticia cuando sea madre, pero haría mucha falta en la TV", "Que bueno seria algo maravilloso para ella", "Por mí que se retire Livia Brito y si tiene un hijo le va a enseñar a ser un golpeador y ratero", "Ojalá no pq quien va ser la Desalmada 2 en finales del año", son algunos de los comentarios que circularn en las redes sociales ante la idea de que Livia Brito se convierta en madre en el 2022.

