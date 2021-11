Hace un par de semanas que “La desalmada” llegó a su fin pero la telenovela producida por José Alberto Castro sigue dando de qué hablar después del gran éxito que tuvo en México, algo que la protagonista Livia Brito no esperaba.

En una reciente entrevista que la actriz cubana brindó a Televisa Espectáculos, admitió que no esperaba el gran éxito de “La desalmada” pues, aunque si imaginaba que tendría un buen recibimiento por parte del público, nunca pensó que este trascendería la frontera de varios países.

En su papel de Fernanda Linares, Livia Brito llevó el rol principal en “La desalmada” y desde que finalizó la telenovela en México ha sido invitada a algunos programas, donde ha hablado además de la posibilidad de una segunda temporada, pero esta ocasión fue la primera vez que admitió que el gran éxito que ha tenido el melodrama ha sido inesperado.

Cuestionada sobre su reciente participación en esta producción de José Alberto Castro, Livia Brito se sinceró y reconoció que al principio no tenía la expectativa muy alta, pero se sorprendió cuando se dio cuenta que la historia trascendió incluso las fronteras mexicanas y que varios países han adquirido la telenovela para transmitirla entre su público.

“Nos fue super bien con ‘La desalmada’, creo que fue un exitazo total, nadie se lo esperaba, hubo más de 5 millones de televisiones prendidas, que equivalen yo creo a 12 millones de personas”, comentó la actriz cubana ante el gran recibimiento que ha tenido el melodrama.

Livia Brito se dijo sorprendida al enterarse que “La desalmada” llamó la atención en varios países, incluidos algunos de habla no hispana, por lo que está que no se la cree pues la historia que protagonizó llegará a millones de personas alrededor del mundo en los próximos meses.

“De hecho, estaba haciendo una entrevista que me dijeron que fuera a hacer a Televisa y me estaban contando la cantidad de países que compraron ‘La desalmada’ y hace muchos, muchos años no se vendía una telenovela así, creo que desde ‘Rubí’, pero hace muchos años“, manifestó la protagonista de “Muchacha italiana Viene a casarse”.

Livia Brito resaltó los números que alcanzó la telenovela, sobre todo en los niveles de audiencia, los cuales, enfatizó, hace cerca de 15 años que no se lograban: “Estamos muy felices”, agregó durante la entrevista, donde también volvió a tocar el tema de la segunda temporada de “La desalmada”.

La actriz cubana comentó, como ya lo había dicho en otras ocasiones, que el productor José Alberto Castro les dijo que sí habría secuela de esta historia, aunque ésta comenzaría a grabarse después de que el creativo trabaje en “Corona de lágrimas 2” y “El maleficio”, por lo que se estima que el elenco se reúna nuevamente a finales de 2022.

