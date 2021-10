Livia Brito aclara si tuvo problemas con Marlene Favela en ‘La Desalmada': "De eso no quiero hablar"

Esté próximo 29 de octubre La Desalmada llegará a su fin y con ello los rumores de que la protagonista Livia Brito y su colega Marlene Favela tuvieron problemas mientras grababan la exitosa telenovela.

Luego de que hace unas semanas Livia Brito y Marlene Favela se volvieran tendencia en las redes sociales supuestamente por una rivalidad de egos en dicho proyecto de Televisa supuestamente porque la primera le robó a un maquillista a la protagonista de Gata Salvaje.

Fue hace unos días y a través de Youtube que Livia Brito aclaró este punto a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su canal, en donde, en un principio bromeó con sus más de 200 mil suscriptores al decir que de ese tema prefería no hablar.

"De eso no quiero hablar", expresó en un primer momento la estrella de Televisa al observar la pregunta "¿Cómo te cae Marlene Favela?, para posteriormente aclarar que la actriz de 44 años es una persona

"Hay bebés de luz no se la crean, Marlene Favela me cae super bien, nos llevamos super bien , no se porque se inventó el chisme, porque obviamente es chisme y lo que hacen es que venden con esos chismes , por eso no se crean las cosas", dijo la protagonista de La Piloto.

Para dar carpetazo a esté rumor de rivalidad, Livia Brito expresó que a fuerzas los medios quieren generar una polémica en donde no la hay. "Osea, quieren a fuerzas generar una polémica en donde no la hay, entonces se ponen a invitar, ahy qué vamos a inventar hoy pa ganar dinero, ah, pues inventate que Livia se robó a la maquillista de Marlene y que Marlene está super enojada que porque, no es cierto, nada de eso pasa, Marlene se lleva super bien con todos, no se lo crean, cuando vean un chisme así es que la gente está viviendo de los que si trabajamos", expresó la cubana.

En otro acercamiento que tuvo con su público, la actriz relató que La Desalmada fue una experiencia maravillosa en la que aprendió mucho. “Fue como muy impactante porque las telenovelas en las que había hecho hasta este momento creo que no me habían tocado actores con tanta experiencia, sí aprendí mucho de las otras, pero aquí fue como de ‘ah caray, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo tengo que hacer para no verme fuera del nivel actoral que ellos están manejando?’, pero creo que lo hice bien”.

Por otro lado, la ex de José Ron respondió preguntas muy privadas; cómo que a los 15 años tuvo su primera vez, su posición favorita en la cama, cuántas veces hace el delicioso a la semana y qué haría si su novio le fuera infiel. Cabe mencionar que recientemente Livia Brito interpuso una demanda en contra de la revista Tv Notas por lucrar e invadir su privacidad y la de su familia.

Tras proceder legalmente en contra de dicha revista, la cubana también pidió a los paparazzis pedirle permiso para fotografiarla cuando se encuentre en la calle.

"Tienen que tener cuidado porque obviamente tienen que presentarse, tienen que llegar, 'Hola Livia, ¿cómo estás?', 'Hola fulanito de tal. ¿Cómo estás?', 'Me presento: yo soy de la revista tal. ¿Puedo tomarte fotos? ¿Si o no?' Y ya se les dice que si sí o no", dijo la actriz nacida en Cuba a diversos medios de comunicación.

