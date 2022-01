Leopoldo llora desconsolado ante inesperada muerte de Inés en SOS Me Estoy Enamorando

La decisión que Inés Paredes (Ana Patricia Rojo) habría tomado de irse unos días a Colima, México para poner tierra de por medio con Leopoldo Fernández (César Évora) luego de haberse enfrentado a Elsa Fernández (Yolanda Ventura) -su otra mujer-, le trajo la muerte y ahora Leopoldo llora desconsolado ante su inesperado fin en la telenovela "SOS Me Estoy Enamorando".

Desde que Elsa enfrentó a Inés por compartir el mismo marido desde hace más de quince años, éste entristeció por sentirse la otra y tomó la decisión de irse unos día con su mamá a provincia y despejarse para seguir adelante. Pero su hija Anita (Victoria Viera), estaba en clases y pese a que estaba haciendo algunos trabajos a distancia, había un examen programado de Biología al que no podía faltar.

Pues si no lo presentaba, automáticamente se iba a extraordinario y Anita, siendo una alumna de excelentes calificaciones, no se daría por vencida, por lo que le pidió a su madre, regresar a la ciudad de México. Inés buscó vuelos pero no encontró, por eso, tuvieron que irse en autobús.

Lee también: La lujosa fiesta de XV Años de Anita en SOS Me Estoy Enamorando

Pero el autobús en el que viajaban tuvo un trágico accidente y se volteó. La mayoría de los pasajeros quedaron heridos e Inés y Anita fueron salvadas por personas que les ayudaron a salir por la ventana, así mismo, fueron trasladadas a un hospital en el que fueron atendidas. Inés le llamó a Leopoldo para enterarlo de la tragedia y éste acudió en su ayuda.

Pero cuando estaban atendiendo a Anita, Inés sintió un dolor muy fuerte, Leopoldo llamó al doctor y de inmediato fue llevada al quirófano, pues tenía que ser operada rápido. Desgraciadamente Inés no resistió la operación y sorprendentemente murió.

Lee también: Jorge Salinas podría ser uno de los protagonistas de Vencer la Ausencia

El hecho fue catastrófico para Leopoldo, quien llora desconsoladamente por la muerte de su segunda esposa y se lamenta haberla hecho sufrir tanto por llevar una doble vida con ella y su hija Anita y por otro lado con Elsa, Sofía (Irán Castillo) y el pequeño Federico (Leonardo Herrera), su nieto.

Y el paquete más grande, sería decirle a su hija Anita de lo ocurrido, pues no se lo pudo ocultar más. Lo peor está por venir en la vida de Leopoldo, pues sus dos hijas son grandes amigas, sin saber que las une el parentesco por tener el mismo padre.

Por otro lado, Leopoldo ha sido despojado de todos sus bienes y corrido de la casa de los Fernández por parte de Elsa, tras darse cuenta de la clase de marido que tiene y por lo enojada que está por tanto tiempo que estuvo engañándola justificando cada salida de casa inventándose cuentos chinos.

No obstante, con la muerte de Inés, el rumbo de la historia podría cambiar y Elsa podría retirar la demanda de divorcio hacia Lopoldo, es posible que lo perdone y traigan a vivir a Anita a su casa, pues se ha quedado sin Inés, su mamá y ella siempre ha llevado una muy buena relación con Sofía, quien es su psicóloga.

"SOS Me Estoy Enamorando" (2021-2022), está en su recta final y para saber qué más pasará, no te pierdas la telenovela producida por Lucero Suárez para Televisa, de lunes a viernes a las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en