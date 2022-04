León le arrebata la vida a Don Alberto en Los Ricos También Lloran

Sólo bastaba con que Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), aceptara la sugerencia de León Alfaro (Víctor González), para que se sometiera a una segunda opinión con un médico experimentado -especialista en Cardiología- para que lejos de mejorar su salud, perdiera la vida; pues con Luis Alberto (Sebastián Rulli) y Mariana Villarreal (Claudia Martín) casados y con la emoción de enterarse que van a ser padres, a León no le funcionaría nada para sus planes futuros y por eso se encargó de quitar al patriarca de los Salvatierra de su camino en "Los Ricos También Lloran".

Fue con la ayuda del Dr. Ignacio Benítez (una eminencia en medicina), que León llevó a cabo sus planes para quitar a Don Alberto de su camino, claro, sin levantar sospechas. Dicho médico fue conseguido por su cómplice en todas sus maldades, Víctor Millán (Arturo Barba), pues el propio León nunca se ensuciaría las manos.

Una vez que ha sido convencido con el Dr. Murillo (Rodolfo Arias) presente -a quien pidió que escuchara la propuesta del Dr. Benítez por ser su médico de cabecera desde hace muchos años-, Don Alberto acepta que procedan con el tratamiento que consiste en practicar una laparoscopía que se refiere a hacer una incisión en la ingle y meter una zonda que llegue al corazón para estabilizar su ritmo cardíaco, pues sus malestares se deben a impulsos eléctricos que toman direcciones diferentes y eso provoca la arritmia que padece.

Pero Don Alberto es llevado al quirófano con engaños, pues con León detrás del perverso plan, todo se complica y finalmente, el patriarca de los Salvatierra y dueño de las empresas del mismo nombre, muere después de haberle asegurado que a su edad iba a ser un hombre activo que pudiera hacer de todo y disfrutar la vida a otro nivel.

Tres meses le duró el gusto de hacer lo que le viniera en gana; su esposa Daniela Montesinos (Alejandra Barros) siempre estuvo a su lado apoyándolo en todo momento y feliz de la vida, pues ese fue el tiempo que disfrutó de su marido como nunca, pero nunca se imaginó que pudiera quedar viuda en tan poco tiempo, pues de acuerdo al médico, había Don Alberto para rato.

Una vez en el quirófano, León se acerca a Don Alberto cuando ha sido dormido y el Dr. Benítez le dice que van a hacer la incisión y cerrará con tres puntos para que aparente que lo han operado, y León pide que sigan con el plan. Con la familia reunida en la sala de espera del hospital, el doctor les informa que la operación ha sido todo un éxito.

Después de que ha despertado de la anestesia y ya "en recuperación", Don Alberto es visitado por el doctor y le dice que debe tener reposo un par de días en lo que le cierra la herida y después podrá hacer su vida normal. Entusiasmado y con su familia al lado de él, pregunta por Santiago (Diego Klein) -su hijastro-, pues lo quiere retar a un partido de tenis.

Por su parte, León celebra con Víctor que todo mundo crea que la supuesta operación ha sido todo un éxito, pues está seguro de que sólo es cuestión de tiempo para que Don Alberto pase a mejor vida. Por lo que su felicidad la basa en que ahora, él podrá estar al lado de Daniela -la mujer que siempre ha querido-, y manejar las empresas Salvatierra juntos, pues él vio primero a Daniela y si Don Alberto la hizo su esposa, fue porque él se la presentó y él se enamoró de ella, pero León no pierde la esperanza de reconquistarla.

Por otro lado, Víctor le confirma que ya ha elegido a Sofía Mandujano (Thali García) como la modelo ganadora para la nueva imagen de la empresa Río de Oro. Pues ella será el vínculo para saber más de Uriel López (Rubén Sanz) y descubrir si él todavía sospecha de sus negocios turbios en las empresas Salvatierra.

Cuando Sofía recibe la llamada de que ha sido la ganadora, festeja con Uriel y juran que ambos descubrirán todas las trampas de León, pues éste no se imagina todo lo que él y su novia estarían por descubrir, además de comprobar con sus propios ojos que Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) está jugando con él y con León al mismo tiempo, pues se acuesta con ambos.

Mariana y Luis Alberto van a ver a Elena Suárez (Azela Robinson) -su madre-, para darle la noticia que la operación de Don Alberto fue un éxito pero además, para comunicarle su embarazo; lo que la pone muy contenta, pues no puede creer que va a ser abuela y ahora sí "de a deveras", como le dijo Mariana.

Emocionada, les dice que ahora sí hará efectivas sus acciones en la empresa -que quedaron establecidas en su divorcio-, pues quiere proteger siempre a su hijo, su nuera y el bebé que viene en camino, pues les hace ver que aunque sabe que quieren mucho a Daniela y Santiago, ella no dejará que se queden con todo lo que es de ellos. Mariana le dice que por Santiago no hay problema pues ella sabe que es muy buen muchacho y Luis Alberto se pone celoso, pues le pregunta que por qué lo defiende tanto.

Por su parte, Santiago les platica a sus amigos Carlos y Emilio Campos (Hugo Catalán y Carlos Gatica) que tras el incidente que hubo con Tamara (Natasha Domínguez) en la fábrica en frente de ellos, que él no está hecho para el amor, pero luego de un tiempo de que no ha visto a Britny Chantal (Lore Graniewicz), le sugieren que la busque. Doña Chabela (Dalilah Polanco) -madre de Britny-, le sugiere a su hija que también lo busque pero ella tiene miedo de que la rechace, pues piensa que está muy contento con Tamara.

Los nuevos esposos Salvatierra llegan a la oficina y comunican a todos su felicidad ya que pronto serán papás. En eso llega Soraya y se entera y tras una felicitación fingida, se va a su oficina a hacer su berrinche, pues no puede con tanta felicidad de su media hermana -hija legítima de su padre Rafael Montenegro (León Peraza)- y jura acabar con ella y con toda su descendencia.

Acto seguido, el padre Guillermo se confiesa con otro colega, pues tras enterarse que Mariana está de encargo, se le vienen a la mente los recuerdos de su amgo Rafael Montenegro, cuando le confesó que Mariana es su hija legítima y que le pedía que cuidara de ella y la protegiera. Pero el padre le dice que por ningún motivo puede revelar esa verdad, pues es un secreto de confesión y si lo dice, le costará más su oficio, pues de inmediato sería excomulgado de la iglesia católica.

Pero no es el único niño que llegará a la empresa Salvatierra, pues Patricia Luna (Michelle Jurado) -una de las secretarias de presidencia- ya está a punto de dar a luz y en la empresa ¡se le rompe la fuente!, todos se movilizan y la llevan al hospital. Patricia y su esposo Felipe Castillo (Antonio Fortier) se convierten en padres de una hermosa niña a la que llaman Miranda.

Don Alberto ha vuelto a la oficina y se entera que Sofía es parte ahora de Río de Oro; la situación no le gusta mucho pero Daniela le dice que ella es joven y que puede expandir su carrera a otros horizontes, pues finalmente no le ve nada de malo que ella quiera abrirse camino.

Con las emociones a flor de piel, Luis Alberto y Mariana van a visitar a la ginecóloga y se enteran que serán padres de un varoncito al que Mariana quiere llamar Alberto. Posteriormente van a la empresa a darle la buena nueva a su padre, quien ha sido visitado por el padre Guillermo (Henry Zakka) y juntos celebran que se convertirá en padre.

El bebé de Mariana se empieza a mover y tras platicar con Santiago en la mansión Salvatierra, ella le pide que le toque la panza para sentirlo, pero Luis Alberto llega y se pone celoso, pues no acepta que toque a Mariana ya que todavía no puede superar los celos que le provoca su hermano adoptivo frente a su padre.

La nueva vida que el Dr. Benítez le ha prometido después de la supuesta operación que le hizo, ha hecho a Don Alberto Salvatierra volver a disfrutar de la vida y por eso entra a un torneo de tenis junto a Santiago. Pero León le comunica a Víctor lo que quiere hacer y entonces planean un plan maléfico.

Le pide a Víctor que prepare dos paquetes de bebidas energéticas, a las que le pondrá droga (la de la pastillita azul) y serán con las que Don Alberto se estará hidratando en el partido de tenis. Y es que, el choque se producirá debido a que el Dr. Benítez le recetó una pastilla que lo está haciendo sentir muy bien, pero la realidad es que su corazón sigue muy delicado pues no puede hacer deporte, ni tomar la famosa pastillita azul; por lo que considera que es la combinación más poderosa para terminar con él. Víctor se sorprende de su astucia y le dice que él se encargará del asunto y León le dice: "y que el resto lo haga el corazón del viejo". Ya en el lugar y antes de que empiece el partido de tenis, Víctor le pide a uno de los empleados del deportivo que mantenga hidratado a Don Alberto con esas bebidas, pues sólo son para él y le paga muy bien su colaboración.

Los Salvatierra van en camino al deportivo pero antes, Santiago les comunica que ya van a llegar las máquinas recicladoras que compraron en Italia para hacer de "La Norteñita", una fábrica 100% sustentable. Por supuesto, Luis Alberto demuestra una vez más sus celos y le reclama a su padre que cuando él quiso cambiar el envase de mole de olla en la empresa, él no lo apoyó. Pero ahora lo que más le importa a Don Alberto es el partido de tenis que está a punto de jugar y les pide que se vayan.

El partido del torneo de tenis comienza y el marcador se pone en favor de Don Alberto y Santiago. Permanecen jugando por un buen rato pero el tipo que le suministra las bebidas para hidratarlo, no olvida las instrucciones y en cada receso le da a Don Alberto dicha bebida.

Don Alberto, se hidrata sin imaginarse que su fin estaría muy cerca. El partido transcurre con normalidad pero cuando ya ha pasado tiempo, y festejan los puntos que han ganado los Salvatierra, y en unos de los descansos, (ya todo agitado) y tras hidratarse más, le promete que él se va a llevar esa copa a la casa pero pasa lo inesperado, pues Don Alberto abraza a Santiago, su compañero de cancha y se desploma en plena cancha.

De inmediato llaman a un doctor que trata de revivirlo con toques eléctricos pero el doctor les dan la mala noticia de que Don Alberto ha fallecido. León se muestra desconcertado (para no levantar sospechas), mientras que Víctor permanece sentado en la tribuna como si nada. Pero Luis Alberto y Santiago son los primeros en recibir la mala noticia.

La muerte de Don Alberto desatará lo inesperado y para seguir viendo más de esta historia, no te pierdas "Los Ricos También Lloran" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

