León Alfaro quiere acabar con Don Alberto en Los Ricos También Lloran

Tras el atentado sufrido en el episodio número 4 de la telenovela "Los Ricos También Lloran", se ha descubierto que aunque hay muchos que quieren quedarse con el emporio Salvatierra, solo hay un individuo que quiere acabar con Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú).

Se trata de León Alfaro (Víctor González) a quien Don Alberto ve como un hijo, pues lo conoce desde que era un niño y lo ha integrado como parte importante de los altos ejecutivos de la empresa. No obstante, sus maldades no las hará solo el villano del melodrama, pues tiene una fuerte aliada.

Ella es Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) que no solo traiciona de varias maneras al hombre que dice amar con pasión, Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli), sino que además lo hace acostándose con León, quien a su vez no sólo está interesado en ella, sino en varias mujeres más.

La noche del atentado a Don Alberto a través de un coche bomba en el que se iba a subir, León se acercó a Daniela Montesinos (Alejandra Barros), la actual esposa de Don Alberto, para pedirle de favor que no se disgustara con él, pues de paso le recordó que él está mal de salud y lo que menos necesita son disgustos.

Pero el asunto no empieza ni termina ahí; pues resulta que León es el hombre que -hace muchos años- le presentó a Daniela a Don Alberto para que formara parte de las empresas Salvatierra como modelo. Pero para su mala suerte, Don Alberto se enamoró de ella y poco tiempo después la hizo su esposa.

Incluso, ahora Don Alberto acepta muy bien a Santiago Hinojosa Montesinos (Diego Klein), quien es hijo de Daniela; y además le ha dado todo, desde estudios, hasta la oportunidad de formar parte de los altos ejecutivos del emporio Salvatierra, lo que lo pone en ventaja de Luis Alberto, pues su padre no lo quiere porque piensa que por culpa de él, murió su otro hijo que también tuvo con Elena Suárez (Azela Robinson).

Lo que Don Alberto no se imagina, es que León siempre ha estado enamorado de Daniela pero ella no lo pela, pues "ama" al patriarca de los Salvatierra. Pero Daniela no es la única mujer que "le cumple sus fantasías le quita las ganas" de estar con una mujer.

Pues para eso está la propia Elena, quien al verse sola y sólo ha dedicado su vida a un solo hombre que es Don Alberto y a toda una vida de trabajo en el área de mercadotecnia de Empresas Salvatierra, también se da sus gustitos y da rienda suelta a la pasión con León.

Así que entre León, Soraya y Elena, podría estar el o la rival más fuerte de Don Alberto. Pero para saber qué más pasará en "Los Ricos También Lloran", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

