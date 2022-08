Lenar castiga a su hijo y Flavia quiere dejar sin casa a Esther en Vencer la Ausencia

Tras regresar a México sin ser muy bien recibido por su familia, (sus hijos, sobre todo) y las advertencias de Adair (Federico Porras Jr.) -el menor- de querer emigrar a los Estados Unidos y dejar de lado la idea de estudiar la preparatoria, Jerónimo (David Zepeda), se encuentra con la sorpresa de que posiblemente se ha ido, pues Ebenezer (Daney Mendoza), está preocupado porque no encuentra a su hermano por ningún lado en "Vencer la Ausencia" (2022).

Por otro lado, con la mano en la cintura, Flavia (Nailea Norvind) -después haber conseguido que su esposo Máximo (Felipe Nájera) le firmara un amplio poder para que ella pudiera disponer y hacer lo que le venga en gana con sus propiedades-, va con abogado a querer sacar a Esther (Mayrín Villanueva) del departamento donde vivió con su hijo Iván (Andrés Vázquez) hasta antes de que muriera, pero con todo y comprobante de que ella puede hacer lo que quiera, Esther le advierte que o se saldrá de ahí, y para ello, tendría que demandarla.

Ángel Funes (Danilo Carrera) se ha visto en la necesidad de aceptar el préstamo que le ofreció su casi suegro, padre de Ana Sofi (Mariluz Bermúdez) para pagarle a sus empleados de la empresa, pero le manda un pagaré para que lo firme por mera formalidad y le aseguran que no lo va a hacer válido; éste desconfía pero de todas formas lo firma.

Flavia comenzará el juicio de desalojo de Esther

Esther está decidida a irse a juicio si fuera necesario pero le advierte a Flavia y a su abogado que será muy difícil de que la saquen del departamento, pues tiene veinte años viviendo ahí, pero el abogado le hace ver que ella no tiene ni comprobantes de pago de recibos ni otro documento que la respalde como inquilina, por lo que las lleva de perder. Esther le llama a Máximo para reclamarle pero no tiene suerte, pues su ex marido aún no puede superar la pérdida de su hijo Iván.

La nueva vida de Rayo

Después de haber llorado tanto la muerte de su mamá Margarita (Mariana Garza), Rayo (María Perroni Garza) comienza a hacer amistad con unos chavos de la colonia, de esos que no estudian ni tienen mayores responsabilidades en la vida, y le proponen a Rayo que viva "la vida loca" para que se inspire y pueda escribir historias como ella lo desea; incluso, ha tomado la decisión de dejar la secundaria a partir de que se peleó con unas compañeras porque la evidenciaron enfrente de una maestra revelando que ella les hacía las tareas pero les cobraba. No obstante, nadie en la secundaria sabe que Rayo y no tiene mamá y que ahora tiene que hacer de todo para sobrevivir.

Jerónimo y su hijo Ebenezer no encuentran a Adair y mientras piensan que van a dar aviso a la policía, planean contarle la verdad sobre lo que está pasando a Lenar (Laura Carmine) -madre de los chicos y ex de Jerónimo-. Esther no tiene suerte de encontrar a Máximo y su madre Claudia (Silvia Mariscal) le dice que eso es augurio de que ella debería cambiar de aires e irse a vivir con ella a Guadalajara, pero ella no acepta y encima le reclama porque ella no puede sentir su dolor, pues ella nunca ha perdido a un hijo.

Mientras tanto Máximo se fue de viaje con su hijo Teo y el niño lo hace reflexionar sobre la muerte de Iván y de deja ver que aunque le gusta la idea de viajar con él, no quiere que lo haga forzado debido a que con Iván casi no convivió y ahora lleva en su alma dicho arrepentimiento. Pero le propone que hable con Esther para que vea donde van a descansar las cenizas de él y pueda encontrar la paz, pues la angustia que siente es porque no se despidió de él.

Por su parte, Julia (Ariadne Díaz) le llama a Ángel para informarle que tiene una nueva pista de Misael (Marcos Montero) su esposo, quien está desaparecido a raíz del accidente ocasionado por ir a exceso de velocidad en una carretera de San Luis Potosí, México, tras venir de regreso de Estados Unidos. En el Ministerio Público de Matehuala, SLP., le han dicho que el celular de su esposo está en algún lugar de Querétaro, y tras avisarle que ella quiere ir a buscarlo, él se apunta para el viaje y ella acepta.

Adair les hace ver su suerte a su familia pero lo localizan

Jerónimo le revela a Lenar lo que está pasando con Adair y ella le reclama por no haberle contado antes o que está pasando pero ella dice que lo conoce tan bien que no cree que se haya ido y tiene ciertas sospechas de su paradero y van a buscarlo al hotel de Donato Gil (Agustín Arana), quien es la nueva pareja de Lenar y aunque él niega que el muchacho esté ahí, Lenar le advierte que si lo está encubriendo, tendrán serios problemas.

Él acepta que está ahí pero mete su cuchara y les hace ver que si él salió huyendo de su casa es porque lo están presionando de más. Pero Jerónimo lo cuestiona sobre quién se cree para meterse donde no le importa, pues él no es el padre de Adair. Las cosas llegan demasiado lejos cuando éste le echa en cara a Jerónimo que cuando él se fue a EE.UU., Donato fue quien se hizo cargo de su familia y de alguna manera fue la figura paterna de sus hijos, Ebenezer se va furioso.

Silvano Ordax (Eugenio Montessoro), suegro de Ángel, le llama para preguntarle si todo está bien con el préstamo y le pide que no se preocupe por los plazos del pago, pues sólo le pide que haga todo lo posible por hacer feliz a su hija y ese va a ser su mejor pago; aunque Ángel no está de acuerdo que el señor mezcle las cuestiones de negocios con la cuestión personal.

Máximo regresa arrepentido de no haber aprovechado su tiempo con Iván

Aconsejado por su hijo Teo, Máximo va a hablar con Esther y primero habla con su ex suegra, doña Claudia; ella por supuesto le cuenta lo que Flavia pretende hacer con Esther y él le pide perdón, pues no imaginó los alcances de Flavia -su mujer-. Esther lo sorprende dentro de la habitación de Iván y él le dice que necesitan hablar sobre su hijo pero ella le comenta de que se enteró de algo muy importante en la universidad con sus amigos.

Celeste (Alejandra Barros) está feliz porque Braulio (Alexis Ayala) ya aceptó que ella siga en curso con su embarazo, mientras que ella sigue investigando las consecuencias del mismo tras tener esclerosis múltiple. Ella le propone buscar a su hermano Óscar para enterarlo de que va a ser tío pero Braulio o está de acuerdo, debido a que la separación como familia surgió a raíz de que se adueñó se la casa que le dejaron sus padres a ambos y aunque él lo tolera, si en la actualidad le hiciera otra de las suyas, jura que ahora sí lo conocerá y ella desiste de la idea de buscarlo.

Por otro lado, Esther le cuenta a Máximo que Iván se fue sin decirle algo que era de importancia, incluso, él asume que si Iván tuvo dudas en ir a la universidad en Laredo, por qué no se lo dijo a él, pero ella le recuerda que él y su hijo no tenían mucho contacto; lo que empieza como un reclamo, ya que él se desapareció de sus vidas desde que se divorciaron, cuando Iván era un niño. Él se arrepiente de no haber estado en su vida y le dice a Esther que sí está de acuerdo en que se vaya de su departamento, pero no es por el inmueble, sino para que ella encuentre resignación lejos de ahí. Ella lo corre.

Lenar le da una lección a Adair y Flavia explota por la actitud de Máximo

Lenar le exige a Adair que le regrese íntegro el dinero que su padre, ése de que tanto reniega, le dio para que se inscribiera a la preparatoria y le advierte que mientras encuentran escuela, se va a ir a trabajar con ella a la lavandería. Éste le dice que se lo dejó en su recámara, pero, ¿estará completa la cantidad?... Jerónimo tampoco se escapa de los reclamos de Lenar, pues él quiso hacer todo solo para dar con su paradero y no le dijo nada a ella.

Rayo está empezando a conocer a los chavos de su colonia con los que se junta y les hace ver que no está bien que se hayan robado mercancía de un súper donde entraron a degustar las muestras de comida y comieron gratis.

Tras ir a hablar con Esther, Máximo platica con Flavia -su esposa- y ésta explota contra él porque no sacó a Esther del departamento, él le dice que está de acuerdo con que se vaya de ahí pero para que pueda superar la muerte de su hijo, pero no por las razones de ella. Además le advierte que la va a seguir apoyando económicamente porque está sin trabajo, lo que hacer enfurecer a Flavia y le grita que si tanto la quiere pues que se regrese con ella.

Máximo le de que o exagere pues él nunca les ha fallado a ella y a su hijo Teo, pues siempre ha hecho lo que ella ha querido, hasta alejarlo de su hijo Iván, pero ella le advierte que ella no tuvo que ver en eso. En su soledad, Rayo le envía un mensaje de voz al celular de su mamá y le hace saber que "la regó", tras no contarle nada sobre su padre, pues ahora que está solita le gustaría tener a alguien.

Julia va a pedirle a los amigos de Misael que le cuenten más sobre él, y les advierte que ella ya sabe que él la engañaba y no sólo con una mujer, uno de ellos le confirma lo que ella sabe aunque le dice que ella era la mujer con la que pasaba más tiempo, aunque él les reveló que estaba harto de vivir de arrimado con su familia. El otro amigo, le dice que lo que él escucho sobre que Misael quería irse a vivir a Querétaro pero con ella y su hijo.

