Laura Zapata y Liliana Abud protagonizan PLEITO en videollamada con Verónica Castro

Tras la videollamada organizada por la actriz Verónica Castro con el fin de agradecer al público de las nuevas generaciones por su interés en la telenovela "Rosa Salvaje" que fue estrenada hacia 1987, producida por Valentín Pimstein y protagonizada por la propia Verónica Castro y Guillermo Capetillo, se sucitó un zafarrancho en vivo.

Luego de recordar situaciones que se vivieron durante las grabaciones del emblemático melodrama, Verónica Castro (quien cumplió 68 años el pasado 19 de octubre) y Jaime Garza trataban de mediar la conversación generada entre Laura Zapata y Liliana Abud, quienes en esta ocasión llamaron la atención de los usuarios de redes sociales y el público en general, quien se ha quedado boquiabierta por tal suceso.

Mientras que Zapata contaba que ella siempre fue muy recatada y que nunca salió con nadie, pese a que le preguntaban que si no le llamaba la atención el actor Claudio Báez que era tan guapo en aquellos entonces; pues asegura que a sus compañeros los veía como tal.

Y agregó: "Nunca salí con ningún actor productor o director de la telenovela (ni de otras)", porque según explicó, su abuelita le había enseñado que había que ir a trabajar con seriedad.

Sin embargo Abud la interrumpió expresando: "¡Qué hipócrita eras, eh... ¡qué hipócrita eras!" mientras Verónica castro ríe a carjacadas, al igual que Garza.

Laura respondió: "No, no era hipócrita, era forma, conducta, forma de ser...", Liliana también se rió mientras Verónica no dejaba de reirse a carcajadas.

Pero Abud arremetió: "¡Ay, ay, ay, ay, ay, si te veía salir del brazo con los camarógrafos!" y Zapata no tuvo argumentos para defenderse, sólo hizo un gesto de "¡qué barbaridad!"...

Y entre la charla, llegó el turno de hablar de su directora de escena Beatriz Sheridan, de quien nuevamente habló Laura, luego de contar cómo le había dicho que tenía que dirigirse con sus compañeros en el foro, aunque se vio de nuevo buleada por Abud:

"Pero si tú no eras así, Laura, tú eres una persona amargada, malvada" y de nuevo Zapata dijo: "¡No entiendo tu broma, carajo! y remató: "Estás muy pe****a conmigo, hoy", mientras Vero y Jaime no dejaban de reir.

Aunque para suavizar la situación, Liliana le dijo a Laura: "A ti, te quiero muchísimo y por eso me atrevo a bromearte".

Pero Zapata nunca entendió cuál era el objetivo de Cándida Linares en la telenovela y le expresó respecto al cariño de su amiga:

"Pues no parece, porque me dices unas cosas que... No sé de qué se trata, estamos aquí todos para pasarla padre y me dices cosas muy extrañas, no te entiendo... Pero sí soy muy amargada, no me gustan las bromas".

"Te das cuenta ahora cómo me la pasaba yo en el foro, era risa y risa... porque estas hermanas eran un caramelo, nada que ver con los personajes"... reveló Verónica Castro.

No obstante, la burla de Abud hacia Zapata continuó: "¡No, y los jaloneos que me daba Laura, no se me olvidan!..."

Y como si estuvieran haciendo de nuevo los personajes, Laura expresó: "¡Ah!, ¿te estás desquitando?".

"No mi reina, pues si así era el papel, ¿cómo me voy a estar desquitando?, pues si no eras tú, así era el personaje".

Y de nuevo salió Verónica a mediar la situación: "¿Cómo ves, Jaime?, ya se están peleando las hermanas aquí... a lo que dentro de sus pocas participaciones, Garza dijo: "¡No cambian!"

El programa de espectáculos "Ventaneando" reprodujo el vídeo de dicha reunión virtual en su canal oficial de YouTube.

