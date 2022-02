Laura Londoño no descarta segunda temporada de Café con aroma de mujer

Luego que Carmen Villalobos se dijera dispuesta a grabar una segunda temporada de “Café con aroma de mujer”, ahora fue Laura Londoño, la protagonista de este remake quien no descartó una secuela de la telenovela, por lo que hizo un guiño hacia los productores de esta historia, que ha tenido un gran éxito desde su llegada a Netflix.

Aunque mucho se rumoró que Laura Londoño no se llevaba bien con William Levy, su pareja en “Café con aroma de mujer”, la actriz colombiana echó por tierra todo eso y aseguró que sí volvería a trabajar con el cubano en una segunda temporada de este melodrama, por lo que se sumó a Carmen Villalobos ante una posible continuación en el futuro.

Pese a que el remake de “Café con aroma de mujer”, producido por Telemundo y Canal RCN, no obtuvo el rating esperado tanto en Colombia como en Estados Unidos, su llegada a Netflix dio resultados totalmente distintos, pues rápidamente se posicionó en la cabeza del Top Ten en varios países, desbancando incluso a “Yo soy Betty, la fea” y confirmando el gran éxito del formato de telenovelas en la plataforma de streaming.

Lee también: Itatí Cantoral reacciona a la nueva Soraya Montenegro y así se expresó de Fabiola Guajardo

Hace algunas semanas, Carmen Villalobos había sido cuestionada sobre si le gustaría grabar una segunda temporada del melodrama en el que interpretó a su primera villana, y aunque señaló que por el momento tenía proyectos en fila, no descartaba volver a meterse en la piel de Lucía Sanclemente algún día.

“Yo siempre estoy abierta, así como siempre he dicho que estoy abierta a hacer una siguiente temporada de ‘Sin senos no hay paraíso’, en este momento te podría decir que sí. A todo lo que venga en mi vida, que me llene como actriz y que me siga retando, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede”, dijo la estrella colombiana en entrevista con People en Español.

Ahora fue la protagonista Laura Londoño quien se manifestó durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram y no descartó una segunda temporada de “Café con aroma de mujer”, además de afirmar que le encantaría volver a trabajar con William Levy.

“Sí, sí la haría, feliz. ¿Volvería a trabajar con William Levy? Sí, mil veces sí. ¿Va a haber segunda temporada? Vean mi cabello, Dios mío, estaba tomando una siesta…”, fue lo que dijo la Nueva “Gaviota” al responder la pregunta de uno de sus seguidores, aunque dejó en suspenso la posibilidad de que se realice una secuela del melodrama.

Lee también: TV Azteca responde a Televisa y transmitirá bioserie de Netflix sobre Vicente Fernández

Los fans de “café con aroma de mujer”, muchos de los cuales surgieron después de que se estrenara en Netflix, se mostraron felices por la posibilidad de que haya una continuación de esta historia, pues con los tiempos actuales todas las tramas evolucionan y todo el mundo quiere saber cómo es la vida de Teresa y Sebastián después de lograr estar juntos.

“Sí, por favor, segunda temporada que la primera me encantó“, “Laura, esperamos la segunda temporada“, “Necesitamos una segunda temporada, no vimos luna de miel, falta ver la vida entre ustedes dos y Fernandito después de tantos desencuentros“, “Una segunda temporada estaría genial“, “¡Yo quiero segunda, tercera…!”, “Es como si estuvieran hechos el uno para el otro, me encanta verlos”, son algunas de las reacciones de los fans de la telenovela en redes.

Síguenos en