Laura Carmine se une a Vencer la Ausencia; Ariadne Díaz, confirmada

Lo rumorado desde hace unas semanas es una realidad a días de que empiecen las grabaciones de la telenovela "Vencer la Ausencia"; y es que después de confirmar a las dos primeras supuestas protagonistas de la trama como son Alejandra Barros y Mayrín Villanueva, ahora Rosy Ocampo ha presentado oficialmente a Ariadne Díaz, una de la actrices que estarían conformando el cuadro protagónico del cuarto proyecto de la franquicia "Vencer", así como a Laura Carmine.

Desde la tarde del pasado martes, Rosy Ocampo empezó presentando a un quinteto de actores, desde el más pequeño hasta el mayor, y entre la lista figuran el actor infantil Mariano Soria que será Daniel. Y la mañana de este viernes, la productora de Televisa continuó presentando a más actores de "Vencer la Ausencia".

Felipe Nájera quien interpretará a Máximo, fue el primero, luego le siguieron Laura Carmine, que luego de interpretar a Ángela Hinojosa en "La Desalmada" (2021), volverá a las telenovelas este 2022 dando vida a Lenar.

El cuarto en la lista fue Marcos Montero que en esta ocasión dará vida a Misael, luego de haber participado en "Mi Fortuna es Amarte" como William Montero y compartiendo créditos con Susana González (Natalia Robles) -su pareja en la vida real-, aunque en el melodrama no tuvieron relación directa, pues William era un entrenador del club al que asistía Constanza Robles (Chantal Andere) -hermana de Natalia-.

Y para cerrar con broche de oro este viernes, Rosy Ocampo a confirmado la participación de Ariadne Díaz, de quien ya se había revelado su participación hace algunas semanas y hasta este viernes se ha concretado tras la presentación bajo el personaje de Julia.

"#Julia será interpretada por @ariadne_diaz quien ya es integrante del elenco de #VencerLaAusencia #ProducciónRosyOcampo", se lee en la presentación de Rosy Ocampo, la tarde de este viernes.

Se ha dicho con anterioridad que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, pareja de actores y esposos en la vida real, sería otra de las sorpresas que la productora tendría bajo la manga y que irían como pareja protagónica; al momento nada ha sido confirmado y sólo sería cuestión de unas horas para que se revele la posible participación de la pareja.

De ser cierto, se estaría completando el cuadro protagónico de "Vencer la Ausencia" con Alejandra Barros, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz y Biby Gaytán, además de la participación del pequeño André Sebastián González, quien es el actor infantil que debutó en "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022) como hijo de Vicente Ramírez Pérez (David Zepeda).

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!