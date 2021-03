Las seis mejores villanas de las telenovelas, ¡hechas Barbie!

Los personajes de villanas de las telenovelas, han causado tanto furor a lo largo de la historia de las mismas, que hubo quien se preocupó y se ocupó de recrear a seis de ellas, en ¡versión Barbie! Lo que además resulta genial, porque de esa forma, han quedado para la posteridad.

Las telenovelas son historias de amor que se vuelven de desamor cuando los protagonistas ven que su felicidad se ve interrumpida por la invtervención de un tercero en discordia, como puede ser una villana o villano; mismo que no permite que él o ella sea feliz con su pareja por múltiples situaciones.

Y es por ello, que los productores de cada melodrama, han pensado seriamente en una celebridad que tenga la personalidad ideal para que además de hacerle la vida imposible a la pareja protagónica, esté dotad@ de belleza, galanura y tenga las justas armas de seducción para hacer desvariar a la protagonista o al galán de la telenovela, pues hasta los ponen en contra de su propia pareja y por si fuera poco, les inventan mentiras para que su pareja se aleje de él o de ella.

A lo largo de 70 años de historias contadas por Televisa, destacan algunas telenovelas, cuyas villanas, han quedado grabadas en los millones de televidentes de México, Estados Unidos y Latinoamérica; tanto así, que hoy en día, circulan imágenes, vídeos de sus mejores escenas y hasta los obligados memes propiciados por sus maldades.

Dramas como "Cuna de Lobos" (1986), antagonizada por la primera actriz María Rubio (QEPD) o después de casi una década, "Lazos de Amor" (1995), protagonizado y antagonizado por partida triple por la actriz y cantante Lucero, quien interpretó a la buena, la villana y la ciega de la historia y "La Usurpadora" (1998), que antes de entrar a los años 2000, fue el melodrama con el que entró por la puerta grande Gaby Spanic tras su llegada a México, quien también interpretó a unas gemelas -la buena y dule y por otro lado la malvada y perversa-.

Al mismo tiempo que se veía a Lucero, protagonizar el melodrama, Itatí Cantoral fue una de las actrices con más importancia en "María la del Barrio" (1995), por sus más grandes villanías. Pero ¿cómo olvidar a Teresa Chávez?, personaje interpretado magistralmente por Angelique Boyer en "Teresa" (2010), o a Rubí Pérez a quien dio vida Bárbara Mori en "Rubí" (2004)

Cabe recordar, que algunas historias han sido llevadas a la pantalla en diferentes épocas y hasta por segunda o tercera ocasión; sin embargo, esos personajes de las villanas que en algunos casos han protagonizado la historia y al mismo tiempo, han sido las más malvadas, han dejado una profunda huella entre los millones de televidentes de los melodramas.

Es por eso, que el artista plástico de nombre Aarón, que se puede localizar en su cuenta de Instagram como @aaronmalibu, se ha encargado de recrear con pasión y entrega, a imagen y semejanza, a las villanas más malvadas de las telenovelas; y aunque no han sido las únicas muñecas en versión Barbie, que existen entre su repertorio, ¡sí ha hecho una maravilloso trabajo!

El artista recordó con su imaginación a Catalina Creel de "Cuna de Lobos", Paulina Bracho de "La Usurpadora", a Teresa Chavez de "Teresa". Por supuesto, no pudo dejar pasar a la recordada Soraya Montenegro de "María la del Barrio" o a Rubí Pérez de "Rubí", tampoco a María Paula Rivas de "Lazos de Amor".

Y sus creaciones han tenido tanto éxito, que ya circulan en redes sociales. En su cuenta de Instagram las describió como: "Cuna de lobas... Who’s your favorite? I’ve been dying to get my OOAK villanas together for a group shot in alternate outfits. There is no way I could do this reunion without having the mother of telenovela baddies, the terrifying Catalina Creel from 1986’s Cuna de lobos. She is still the queen of the pack!

(Cuna de lobas... ¿Quien es tu favorita? Me moría de ganas de reunir a mis villanas de OOAK para una foto grupal con atuendos alternativos. No hay forma de que pudiera hacer este reencuentro sin tener a la madre de los malas de las telenovelas, la aterradora Catalina Creel de Cuna de lobos de 1986. ¡Ella sigue siendo la reina de la manada!)