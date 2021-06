Las razones para ver el gran final de Mañana es para siempre

Las actuaciones protagónicas de Fernando Colunga y Silvia Navarro y el antagonismo de Lucero y Rogelio Guerra en la telenovela "Mañana es para siempre", ¡son inolvidables!... tanto, que la historia se ha repetido varias veces desde su transmisión original en 2008. Y este lunes, dará fin la historia que ha tocado tantos corazones con todo y las villanías de 'La Hiena' (Lucero)... ¡éstas son las razones por las que no puedes perderte el gran final!

La producción de Nicandro Díaz para Televisa, está a punto de llegar a su fin, que se espera, sea revelador por todas las sopresas que traerá en su último capítulo, que aunque ya se han visto en otras ocasiones, vale la pena disfrutarlas de nuevo.

Los dobles personajes que hicieron actores de la talla de Rogelio Guerra como Gonzalo Elizalde o el malvado Artemio Bravo, Lucero como 'la mustia' de Rebeca Sánchez o Bárbara Greco llamada también 'La Hiena' y Fernando Colunga como el bueno e inocente Eduardo Juárez que siempre ha estado enamorado de Fernanda Elizalde (Silvia Navarro) o el intrépido y sagaz Franco Santoro, fueron los que se llevaron la historia escrita por Kary Fajer para Televisa.

Y es por ello, que en esta ocasión, existen tres poderosas razones por las que no debes perderte el final de "Mañana es para siempre", pues además del merecido amor que deben vivir Eduardo y Fernanda tras todo lo que han sufrido, también será fascinante ver cómo acaban con 'La Hiena' y su mentor, el malvado Artemio Bravo.

El castigo de los villanos

La familia Elizalde Rivera, fue el principal objetivo de su venganza de Artemio Bravo, quien tras la gran envidia que siempre le tuvo a Gonzalo Elizalde -su hermano gemelo-, por haber sido relegado y despreciado por ellos cuando era chico y por haber logrado siempre sus objetivos, utilizó a una mujer que tenía hambre y sed de venganza, que le ayudó a cumplir uno a uno sus deseos...

Rebeca Sánchez, en la piel de Bárbara Greco fue la principal cómplice de sus crímenes y con su belleza, logró atrapar a varios personajes del melodrama para tenerlos como conejillos de india y cumplir los planes al pie de la letra; pero ahora los dos villanos han sido descubiertos por Franco Santoro y Fernanda, que por si fuera poco, les harán por sus traiciones y todos sus crímenes.

El amor a pesar de todo y todos

Tras descubir que Franco Santoro es en realidad Eduardo Juárez, Fernanda se ve invadida por el dolor y la tristeza que le causa el hecho de haber sido engañada por un hombre que tuvo que usurpar su identidad a sí mismo, para poder desenmascarar a los villanos de la historia; es por ello que tiene una difícil tarea: perdonar a quien también ha sido su gran amor desde la infancia, o dejarlo ir para siempre... ¿qué pasará?

La incógnita sobre la relación entre Barbara Greco y Aurora -su hija-

La joven y bella Aurora (Ariadne Díaz) ya sabe que Rebeca Sánchez o Bárbara Greco es su madre, pero no sólo eso, sino que además, le guarda un enorme rencor, pues sabe que fue gracias a su maldad, que ella fue abusada por un rufián que quería cobrarse una deuda pendiente con 'La Hiena'.

Por lo que no la puede aceptar como la mujer que le dio la vida pero que en vida la marcó con la desgracia; a tal grado que sufre por no poder aceptar el amor de Santiago (Carlos de la Mota) uno de los hijos de la familia Elizalde, porque se siente sucia y no merecedora de su amor.

Y aunque Bárbara no descansará hasta el último momento para recuperar a su hija, podría ser que no lo logre y más bien, ese será su más grande castigo por todas sus maldades, el desprecio de su hija.