Las marcadas diferencias entre Café con Aroma de Mujer y el remake de 2021

Sin duda alguna "Café con Aroma de Mujer" es una historia que ha enamorado a todo el mundo y tras ser creada por el fallecido escritor colombiano Fernando Gaitán y ser transmitida por primera vez en 1994, ha sido tanto su éxito, que ha sido recreada tres veces más en países México y Colombia. En 2021 se produjo uno de sus remakes más exitosos y aunque también ha tenido gran aceptación, el melodrama tiene algunas marcadas diferencias con la primera versión.

Pues aunque la producción de Telemundo en 2021, logró concentrar la esencia de la historia de amor entre Teresa, una chica cafetalera -o recolectora de café- y Sebastián Vallejo, el apuesto hijo de una prestigiada familia, la telenovela que se volvió a rodar en Colombia por segunda ocasión luego de 27 años, tuvo algunas notables diferencias.

Y es que mientras que la primera versión transmitida por RCN Colombia, que fue protagonizada por Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco, mostró algunos detalles que la hicieron única y han sido recordados a lo largo de la historia de las telenovelas, algunos han tenido algunos cambios o han sido renovados.

Uno de los primeros cambios que se ven en "Café Con Aroma de Mujer" (2021) respecto a la historia original, es que en 1994, la empresa cafetalera de la Familia Vallejo llevaba por nombre Café Export, mientras que en 2021 se llamó Café Élite.

Otro de los detalles es que Iván y Sebastián Vallejo -que en su momento fueron interpretados por Cristóbal Errázuriz y Guy Ecker, pasaron de ser primos en 1994, a ser hermanos en el remake del 2021.

En cuanto a un dato del pasado antes de la historia de amor entre Sebastián y Teresa o 'Gaviota', es que en la historia de hace casi 28 años, Sebastián Vallejo era un hombre de familia que no había conocido al amor de su vida antes de Gaviota; y en la reciente versión era Lucía Sanclemente la mujer que ocupaba su vida y la villana de la historia, interpretada por Carmen Villalobos.

En tanto, de acuerdo a los escenarios y paisajes mostrados en ambas producciones colombianas producidas por RCN Televisión en 1994 y por Yalile Giordanelli para la misma televisora y Telemundo en 2021, podría asumirse que hacen referencia a los cambios de las épocas en las que ambas producciones fueron rodadas.

Pues hay quienes aseguran que los personajes femeninos en el remake, representan mucho más empoderamiento, todo, gracias a que muestran un rol mucho más activo y eso las hace tener más voz, que a decir verdad, es una de las características de las mujeres de la nueva era.

Y bueno, naturalmente, aunque la esencia de la historia sea la misma y se aborden los mismos temas, escenarios y paisajes, es un hecho que los primeros en cambiar son los actores que conforman el elenco, y más con 27 años de diferencia entre la primera y la cuarta versión.

Los actores encargados en dar vida a los personajes en 1994 fueron Guy Ecker, Margarita Rosa de Francisco, Danna García, Constanza Duque, Alejandra Borrero y Silvia de Dios entre otros.

Y en 2021, fueron William Levy, Laura Londoño, Carmen Villalobos, Lincoln Palomeque y Diego Cadavid, quien es nieto de la recién fallecida actriz colombiana Dora Cadavid, recordada por su participación como Inesita en "Yo soy Betty, la fea" (1999).

Diana Palacios Periodista

