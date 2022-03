Las infidelidades con el amor imposible están al tope en Amor Dividido

El pasado 17 de enero llegó a la pantalla chica de Televisa la telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos", que trata la mala práctica de la infidelidad con los amores imposibles ¡al tope!... y no son uno ni dos, sino varios personajes los que son víctimas de dejar de amar a su pareja de toda la vida para dejarse amar por otros nuevos amores.

Y desde hace dos meses justamente que, además de retratar las adversidades a las que están expuestos los personajes de el remake de la telenovela colombiana "Allá te Espero" (2013), "Amor Dividido Entre Dos Mundos" -producción de Angelli Nesma Medina- de este 2022 para Televisa Univisión, retrata el mal de muchos que es más que una realidad.

Por principio de cuentas, Abril Moreno Sánchez y Max Stewart Doar (Eva Cedeño y Gabriel Soto), que son dos de los protagonistas, sufren por no poder estar con sus parejas, pues en el caso de Abril, tuvo que separarse de su esposo Bruno García (Andrés Palacios) para buscar alternativas de tener un mejor futuro, luego de que perdieron su finca en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México con la cosecha de manzana a punto de pizcar.

Pero no son los únicos, pues otros de los personajes que tomaron la decisión de separarse -no porque se hayan dejado de amar, sino porque tienen diferentes intereses-, y podrían ver fracturada su relación, son Debra Puig Alatriste (Irina Baeva) y el propio Max, luego de que en su caso, ya ha empezado a entusiasmarse con Abril, quien es su asistente personal en GoodFit, el corporativo donde trabajan juntos.

Bruno -por su parte-, tras llegar a vivir a San Antonio, Tx. en Estados Unidos, se ha visto en la penosa necesidad de aceptar asilo en casa de Minerva Ortiz (Jéssica Mass), una guapa mujer empresaria con mucho colmillo, que hará caer a Bruno en las garras de la tentación...

Y tan es así, que ya tuvieron su primera vez juntos, dándole además de una cruda física por beber tanto alchohol, un cruda moral por haberle sido infiel a su esposa Abril, mientras ella está toda entusiasmada para reunirse con él, junto con su hijo Hugo (Iker García) para vivir juntos en aquella ciudad.

Las infidelidades con el amor imposible están al tope en "Amor Dividido Entre Dos Mundos" y para muestra, basta un botón, pues otra de las muestra de la bigamia, es la que protagonizan Cielo Sánchez (Eugenia Cauduro) y el francés Phillipe Charpentier (Pedro Sicard)

