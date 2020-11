Las increíbles fotos de Violeta Isfel para Día de Muertos

Para celebrar el Día de Muertos, la actriz y cantante, Violeta Isfel se visitó de Catrina. Sin embargo, no fue la única que llamó la atención de sus fans con su disfraz, sino que su hijo Omar también causó revuelo en Instagram. "Me siento más que orgullosa de nuestras hermosas tradiciones #mexicanas.

Disfruto aún más compartiendo en familia. #teamo #hijo @omar.isfel", escribió la actriz en su primer publicación, donde mostró el procedimiento que se llevó acabo. Horas más tarde, la protagonista de telenovelas como Atrévete a Soñar mostró el resultado del arduo trabajo de las maquillistas por lo que posó de nueva cuenta con su hijo Omar.

"#Arte en toda la extensión de la palabra. #modelo el guapo de mi hijo", escribió la actriz en su segunda publicación en la que además etiquetó al equipo que hizo posible que lucíera espectacular. Como era de esperarse, las increíbles fotografías causaron revuelo en dicha red social y madre e hijo.

“Muy buenas fotos los dos se ven geniales ...solo una pregunta las fotos las tomaron en un set de fotos o las tomaron en real del Monte el patrón de los ingleses????”, “ Qué fotos tan más extraordinarias Vio, tú y tu hijo se ven increíbles”, “ Les quedo hermoso ? saludos y bendiciones”, “ Que buena fotos, “saludos desde Perú hermosa”, son algunos de los comentarios en las publicaciones de la actriz.

El pasado mes de agosto,Violeta Isfel causó mucho revuelo en Instagram al compartir una fotografía en la que aparece en lencería y tocando su parte íntima. Mucho se especuló que la cuenta de la actriz habái sido hackeada por lo que ella desmintió tal situación y dijo: " No me hackearon la cuenta para nada, yo la subí orgullosísima y feliz, pero por unas cuestiones tuve que archivarla. No la borré”, dijo.

Como lo dijo en su momento, la actriz tuvo que archivar la candente fotografía luego de que la cadena de televisión en donde se está transmitiendo un programa en el que ella participa se lo pidió que la eliminara, señaló Reforma.

"No puedo explotar mi parte sexy, no es que no me guste, al contrario. Estoy en una serie en Nickelodeon Latinoamérica. Me pidieron eso, que la archivara un ratito. Ya después que yo pueda, pues les regresaré la foto", dijo.

