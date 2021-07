Las fogosas escenas entre Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina en La Desalmada

Apenas han transcurrido las primeras dos semanas desde el estreno de la telenovela "La Desalmada" y ya se ha podido ver a cuadro, lo que se venía vislumbrando desde las grabaciones del melodrama: la infidelidad de Julia Torreblanca, personaje interpretado por Marjorie de Sousa y Octavio Toscano, el villano a quien da vida Eduardo Santamarina y por ende, las escenas más fogosas entre los actores.

El poder y el dinero son dos de los aspectos que caracterizan a Octavio Toscano (Santamarina), el rico hacendado del pueblo de Ichámal que con tal de salirse con la suya siempre, aplasta a quien sea para poder cumplir sus objetivos, incluso pasando por encima de su dulce esposa Leticia Lagos (Marlene Favela), con quien ha hecho una hermosa familia al lado de su hijo Rafael (José Ron).

Y por otro lado, tras verse en la calle sólo con sus pertenencias personales Julia Torreblanca (de Sousa), junto a su esposo Germán Gallardo (Sergio Basáñez), su hija Isabela (Kimberly Dos Ramos) y hasta su amiga Ángela que estaba de visita (Laura Carmine), recurre a su amiga Leticia quien los ve saliendo de su hacienda cuando ella iba pasando por ahí.

Pero el personaje de Marjorie, quien es una de las villanas de "La Desalmada", producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, no se quedará cruzada de brazos al ver que su marido ha perdido todo por malos manejos en sus negocios y se valdrá de su belleza para seducir a Octavio Toscano, el esposo de su mejor amiga.

Por lo que coquetea con él frente a su esposa Leticia pero también busca el momento para estar a solas con el villano de su misma talla y se mete a su despacho a seducirlo con su belleza e innegable sensualidad, y en el proceso, ella ya le ha dicho que va por lo que dejó inconcluso hace años.

Su ambición y sed de poder no tendrán límites, y por ello, Julia Torreblanca hará hasta lo imposible por hacer comer de su mano a Octavio Toscano, quien tiene especial debilidad por las mujeres y es un macho empedernido.

No obstante, quien está por ser su consuegra por el posible matrimonio de Isabela (su hija) y Rafel (el hijo de Octavio) le hará saber que no quiere ser plato de segunda mesa pero Octavio "le da cabida" y le dice que no tiene por qué pensar así.

