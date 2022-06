Lanzan segundo promo de Vencer la Ausencia con Danilo Carrera y Mariluz Bermúdez

Un segundo vídeo promocional de la esperada telenovela "Vencer la Ausencia", se está transmitiendo desde hace unos días en televisión; se trata del vídeo en el que figuran estrellas como Danilo Carrera y la actiz costarricense Mariluz Bermúdez y que es la cuarta producción al hilo de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer".

Faltan aproximadamente veinte días para que "Vencer la Ausencia", entre al aire en el Canal de las Estrellas y mientras tanto, en redes sociales ya se pueden ver cientos de reproduciones de dichos vídeos en el sito oficial de la productora Rosy Ocampo o de algunos actores como la paisana de Maribel Guardia, Mariluz Bermúdez.

"Ángel y yo nos amamos tanto como ustedes me aman a mí", se escucha decir en el vídeo a la rubia, en el que se ve que hace uso las redes sociales junto a su pareja y se convierte en un ejemplo para otras mujeres que buscan triunfar como ella... y por otro lado, se escucha: "Hay ausencias imposibles de llenar y buscamos cubrirlas de formas erróneas, con personas equivocadas o tomando malas decisiones".

"Algún día, voy a tener esta vida, fíjate" (Fernanda Urdapilleta) o "¡De aquí [el celular] tiene que salir mi furturo esposo!" (Adriana Llabrés); o "Ellos serán mi nueva familia" (Maite Perroni Garza)", se dice a la par del vídeo.

Porsu parte, Rosy Ocampo, la creatriva de Televisa, compartió el segundo promocional de la nueva telenovela que indica: Hay ausencias imposibles de llenar y buscamos cubrirlas de formas erróneas. #VencerLaAusencia... Gran estreno 18 de julio 8:30 de la noche con @canalestrellas

#ProduccionRosyOcampo #UniversoVencer".

Pero Rosy Ocampo, no sólo ha presentado este nuevo vídeo que va dándole forma a esta nueva historia, sino que además, ha compartido un pedacito de lo que van a ser algunos personajes que aunque no son protagónicos, serán claves para el desarrollo de la misma.

Entre ellos figuran Andrés Vázquez, que será Iván, el hijo ausente de Esther (Mayrín Villanueva), Marcos Montero, también será el esposo ausente de Julia (Ariadne Díaz), pues sueña con otra vida, quiere ser músico. Fernanda Urdapilleta, es la típica influencer de barrio, quire un puesto de jefa y siente que nadie la merece. Ella interpreta a Gina.

Agustín Arana será Donato Gil y llegará a ocupar el lugar que dejó Jerónimo (David Zepeda). Felipe Nájera será el profesor Máximo Camargo, quien recibirá una dura lección de la vida, y será el padre arrepentido y pareja de Nailea Norvid.

Será el próximo lunes 18 de julio cuando "Vencer la Ausencia" llegue a la pantalla chica de Televisa por el Canal de las Estrellas.

