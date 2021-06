Lanzan el primer promocional de la telenovela Vencer el Pasado

Luego de mes y medio de grabaciones, la producción de la telenovela "Vencer el Pasado" bajo la batuta de Rosy Ocampo, ha lanzado el primer vídeo promocional de lo que parece ser el tercer y último proyecto de la franquicia "Vencer" que incluye melodramas como "Vencer el Miedo" (2019) y "Vencer el Desamor" (2020-2021).

Y a la par del primer promo que se vio a través de la pantalla chica de Televisa, fue la propia productora, quien compartió también a través de su cuenta oficial de Instagram, el vídeo que resume la historia de "Vencer el Pasado", cuya descripción se lee:

"Por eso decimos que al pasado no hay que olvidarlo, hay que superarlo, reconciliarse con él, vivir el presente y mirar al futuro. ¡No te pierdas el gran estreno de #VencerElPasado este 12 de julio a las 8:30 pm por @canalestrellas!".

Lee también: Dos guapas actrices se suman al elenco de Vencer el Pasado de Televisa

"Con un mundo en contra, cuatro mujeres tendrán que enfrentarse al presente... Renata, luchando contra el lichamiento digital que amenaza su vida personal y su carrera profesional; Carmen, superando la traición y sus propios prejuicios; Danna, dejando de esconderse detrás del estilo de vida que ya no tiene y Mariluz, reponiéndose del escándalo que la obligó a huir... juntas, mirarán al futuro para 'Vencer el Pasado' con la frente en alto", se narra en dicho clip.

Mismo, al que actores como Ferdinando Valencia, Alejandra García, Arena Ibarra, André de Regil, Marian Balderas y la cuenta oficial de Instagram, han mostrado su emoción por la producción de Rosy Ocampo, en el que cada uno tendrá un rol importante.

El público fanático de la franquicia "Vencer" y de la telenovela "Vencer el Pasado", también ha manifestado su emoción por ver a los personajes del melodrama con comentarios como: "Ponle turbo 12 de Julio", o "or fin el promo en HD". También muestran su deseo por ver a dos de los personajes protagónicos de la tele serie: "Ya quiero ver Renata y Mauro" -encarnados por Angelique Boyer y Sebastián Rulli-.

Lee también: Matías Novoa será Claudio, el galán interesado de África Zavala en Vencer el Pasado

"Erika guapa", "Por fin", "Todo el éxito"... y desde Brasil, una fan hizo alusión a los melodramas de Rosy Ocampo como unas de sus historias favoritas, por lo que no duda que ésta también será un éxito: "Com certeza vou assistir como Vencer o Desamor que eu AMEI, essa próxima vai ser Maravilhosa, vai ser um SUCESSO" (Definitivamente veré cómo Conquistar el Desamor que ME ENCANTÓ, este próximo será Maravilloso, será un ÉXITO).