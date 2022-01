Lambda García da detalles de su personaje Danilo en Amor Dividido

Luego de su anuncio hace un par de meses de su salida temporal del programa "Hoy", la mañana de este viernes, el actor Lambda García volvió al foro 16 para contar algunos detalles de su personaje que llevará por nombre Danilo en la telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos".

El actor protagónico de "La Reina Soy Yo", junto a Michelle Renaud en 2019, está más que entusiasmado por su regreso a las telenovelas de la mano de Angelli Nesma Medina -productora de Televisa- con "Amor Dividido Entre Dos Mundos" en la que compartirá créditos con Eva Cedeño, Andrés Palacios, Irina Baeva y Gabriel Soto.

Y la mañana de este viernes, Lambda García contó en entrevista con Galilea Montijo y Raúl 'El Negro' Araiza, algunos detalles de su personaje, que será un chico que se meterá en bastantes problemas por no saber decir que no, por quedar bien siempre y por demás salirse con la suya.

Además el guapo actor fue recibido con "Las Mañanitas", debido a que este viernes 7 de enero, está cumpliendo 35 años, por lo que, amigos como Tania Rincón, Mariana Echeverría, Andrea Escalona y Galilea Montijo, le hicieron la clásica "bolita", para apapacharlo por su onomásticos.

Y después de ello, la conductora tapatía le hizo ver que lo extrañaban en el matutino, aunque al mismo tiempo estaban contentos de que estuviera cumpliendo su sueño como actor y que este 2022 regresara a las telenovelas con el pie derecho, a lo que Lambda García contestó:

"Ya llevaba dos años -desde que entré aquí [a "Hoy] y un año antes desde que hice 'La Reina Soy Yo', hacía tres años que no esta haciendo ficción y la verdad es algo que me encanta, y por eso también tomé la decisión de salir de aquí momentáneamente para irme a hacer 'Amor Dividido'...".

Y agregó: "Y 'Amor Dividido' es un novela que está padrísima, es una novela que habla sobre dinámicas actuales y los personajes somos muy humanos, entonces, nos equivocamos, hacemos, decimos, mentimos, pero siempre en pro. Al menos mi personaje, siempre lo hace por no quedar mal".

"Y se mete en muchísimos líos y se mete en muchísimos problemas por andar mintiendo. Por eso, hay que aprender a decir 'no' y pese y la verdad pese a todo". Por otro lado, Raúl Araiza adelantó que un error lo va a llevar a prisión, a lo que Lambda García contestó:

"Es un error garrafal, pero lo hace por amor y por inconsciencia y por ser también buena persona. Muchas veces cometemos errores por no decir que no, y por ser complaciente con otros. Por no agarrarte los hue... y sí justamente por esto está en prisión por cuatro años".

Y complementó: "Y después de prisión es que se suscita todo esta dinámica para Danilo, ya regresando acá". "El personaje tiene un giro de 180 grados que creo que a toda la gente le va a gustar porque es muy humano".

Por otro lado, el carismático conductor de "Hoy", invitó al público a ver el estreno de "Amor Divido" que iniciará el próximo lunes 17 de enero en sustitución de "SOS Me Estoy Enamorando" a las 6:30 pm por el Canal del las Estrellas.

