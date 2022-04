La vida de Mariana está en manos de Luis Alberto en Los Ricos También Lloran

Aunque ya ha conseguido deteriorar la salud de Mariana Villarreal (Claudia Martín) luego de descubrir que son medias hermanas y que ella no es hija de sangre de su papá Rafael Montenegro (León Peraza), Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo), está dispuesta a separar a Mariana de Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) para ser feliz con él, sabiendo que él no la ama en la telenovela "Los Ricos También Lloran"; ahora, la vida de Mariana está en manos de él, pues tiene que decidir si le aplican o no un medicamento.

Pues luego de que se quedara con el vestido de novia de Mariana, parecía que se había vuelto loca, imaginándose su boda de Luis Alberto, y diciendo frente al espejo que aceptaba casarse con él; y por si fuer poco, Matilde Vélez (Paola Toyos) -ama de llaves de la mansión Salvatierra- va a buscarla para preguntarle qué fue lo que le hizo darle a Mariana, pues está muy preocupada por su salud y aunque Mariana no es santo de su devoción, no quiere que se muera. Soraya le dice que ella tampoco lo quiere, aunque sea una gran mentira.

Soraya que le dice que no se preocupe, que sólo le han dado algo para que "se desenamore" de Luis Alberto y encima, le advierte que si ella habla, perderá todo lo que ha ganado, el dinero que le ha pagado por su ayuda, su trabajo y hasta irá a la cárcel; esto luego de que ella le dice que si no le revela qué le dieron, ella le va a decir toda la verdad a Don Alberto (Guillermo García Cantú).

Por otro lado, tras aparecerse de nuevo Tamara (Natasha Domínguez) en la vida de Santiago Hinojosa (Diego Klein), como si nada hubiera pasado, siendo ella la que le rompió el corazón hace tiempo por irse a buscar nuevas aventuras, ha llegado oportunamente; pues tras enterarse de lo que está sufriendo la familia Salvatierra, le pregunta a Don Alberto que si ya le llamó a su padre, pues aunque es médico pediatra, tiene muchos contactos.

Gracias a Tamara, aparece el mejor Doctor e Investigador de toda la universidad donde trabaja su padre, el Dr. Stramesi (Agustín Arana), quien se encarga de investigar sobre el caso de Mariana en las pocas horas en las que tienen para hacerlo.

Pasa el tiempo y Luis Alberto le llama a Felipe para saber cómo va Stramesi con su investigación pues tienen pocas horas, pero él le dice que el también doctor ha dicho que no quiere que lo molesten ni presionen por el bien de Mariana, pues no quiere cometer errores en su diagnóstico; abrumado por la situación, a Luis Alberto no le queda de otra más que esperar.

Soraya llega al hospital y se hace ve muy preocupada por la salud de Mariana -pues en el fondo le preocupa lo que pase con su media hermana-, sin embargo lo mejor que le podría pasar, sería quitarla del camino, Luis Alberto le dice que hay una junta médica para revisar el caso; Soraya lo cuestiona sobre si ya han encontrado el motivo de su enfermedad, pero él le dice que no, que ni siquiera eso.

Antes, el Dr. Murillo (Rodolfo Arias) le dice a Don Alberto que lo único que han determinado es que la anemia que tiene Mariana es como un veneno que la fuera consumiendo por dentro. En tanto, Soraya le dice a Luis Alberto que siempre va a estar con él y si pasa lo pero, ella le va a ayudar a salir adelante, como lo hizo cuando medio superó la muerte de su hermano Matías (Héctor Salas).

Por su parte, tras encontrarse en la sala de espera del hospital Don Alberto, Tamara, Britny (Lore Graniewicz) -el amor de su vida de Santiago-, y Daniela y el propio Santiago, ella lo aborda para preguntarle qué hace Tamara ahí y él le hace saber que fue quien los contactó con Stramesi. Daniela le dice que ahí está Britny y no le parece correcto que esté ahí.

Pues le argumenta que si cada persona que les ayudara a encontrar una solución para el caso de Mariana estuviera ahí, el hospital estaría lleno de gente; pero Santiago le dice que él y Britny ya han terminado. Daniela le pregunta si con Tamara también terminó o hay algo que le quiera contar, pero Santiago lo niega, pues no hay nada entre ellos, aunque Tamara lo haga pensar así.

El profesor Stramesi les explica a los Salvatierra y a los villanos de la historia, Soraya Montenegro y León Alfaro (Víctor González), que él vio unos casos similares al de Mariana hace tiempo y cree que puede tener la solución, pues los valores del laboratorio y los indicadores clínicos coinciden con lo que vio anteriormente. Luis Alberto le pregunta qué necesita hacer y le dice que tiene que ir a su laboratorio para checar archivos y expedientes. Angustiado pero con la esperanza que le da saberlo, Luis Alberto le dice que Felipe Castillo (Antonio Fortier) que él lo puede llevar y está a su disposición.

Pero el tiempo apremia y entre la visita de Luis Alberto al entrar a ver la a su habitación, Mariana entra en paro respiratorio; los doctores hace todo lo posible por revivirla con choques eléctricos; la doctora les da el parte a los Salvatierra y les dice que pro lo pronto recuperaron a Mariana y sus signos vitales son estables pero no saben por cuánto tiempo.

Pues su cuerpo colapsó por el veneno que ha ingerido y entró en paro, pues la enfermedad va ganando terreno y se está expandiendo y necesitan estabilizarla; pues aunque hay un grupo de doctores trabajando sobre ello, la doctora les reitera que no tienen mucho tiempo. Y por si fuera poco, les dice que deben estar preparados para lo peor; Luis Alberto le pregunta que qué quiere decir eso, y si ya la está dando por muerta; la doctora se va y Britny se acerca a Luis Alberto a consolarlo, además de decirle que entiende su actitud, pues más que ser su amiga, Mariana es "su carnala", y se preguntan qué van a hacer en la vida sin ella.

Por otro lado, el padre Guillermo (Henry Zakka), luego de haber ofrecido una cadena de oración en su capilla con los vecinos de la colonia para pedir por la salud de Mariana, se aparece en el hospital, pues Dice que Mariana lo necesita y va a darle la unción de los enfermos, pero Luis Alberto se resiste y le dice que ella no necesita nada, pues está seguro de que no se va a morir, y le grita al padre Guillermo, Don Alberto lo calma y su nana Trinidad (Lupita Lara) le pide a Mariana que no le niegue los santos óleos, pero Luis Alberto asume que todo mundo está aceptando que se va a morir. Les pregunta si ya no tienen fe.

El padre entra a la habitación de Mariana y habla con ella mientras recuerda cuando su amigo Rafael Montenegro le hizo un secreto de confesión, que él es el verdadero padre de Mariana y le pide que si él llega a faltar, que él se haga cargo de ella, pues ni su esposa ni Soraya (de niña) se pueden enterar que él tiene otra hija.

Al volver a la realidad, el padre Guillermo le pide a Dios que reciba a Mariana si así es su voluntad junto a todos los que en vida la quisieron como fue su padre Rafael, su padrastro Pedro Villarreal (Arturo Carmona), su mamá Virginia y su madrina (Mercedes Olea) y le da los santos óleos.

Stramesi está de vuelta en el hospital y les explica a la familia que Mariana tiene el Síndrome de Break Artuson, que es una disfunción en la médula que provoca alteración en los glóbulos rojos y eso puede provocar la muerte que pudo haber contraído por la reacción a una medicina o puede ser un alimento -las bebidas que contenían las gotas del veneno que le daban Matilde y Soraya-.

El Dr. Murillo lo cuestiona sobre qué hay que hacer y éste le dice que deben aplicar Daftasona, es un corticoide que le ayudará a estabilizar la salud a Mariana y le dice que hay que actuar cuanto antes; Luis Alberto le pregunta que pasará si su diagnóstico está equivocado, pero Stramesi le asegura que si así fuera no tendrían nada más que hacer.

Ahora la vida de Mariana está en manos de Luis Alberto, pues necesita pensar si quiere o no que apliquen dicho medicamento a su novia, el amor de su vida. El Dr. Murillo lo presiona y le dice que no tienen más tiempo. Él accede a que le apliquen el medicamento que han sugerido.

Con la familia entera reunida y los doctores, aplican el medicamento a Mariana Villarreal; ahora sólo falta esperar a ver si reacciona al mismo y puede despertar del estado en en el que se encuentra. Para saber qué más pasará en "Los Ricos También Lloran", no te la pierdas de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

