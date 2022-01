La vez que Marjorie de Sousa lució vestida de novia en Sueño de Amor

Los personajes de villana son una de sus facetas más fuertes como actriz; no obstante, los protagónicos, también han rondado en la vida de Marjorie de Sousa, quien en su haber lleva 19 melodramas como protagonista, villana y algún otro personaje secundario. Entre tanto, así fue la vez que lució vestida de novia en la telenovela "Sueño de Amor" (2016).

Tras protagonizar anteriormente "Hasta el fin del mundo" (2016) junto a Pedro Fernández y más tarde con David Zepeda, Marjorie de Sousa dio vida a Cristina Vélez Valderrama al lado de Cristián de la Fuente y Betty Monroe, haciendo el obligado triángulo amoroso de la historia.

Producida por Juan Osorio para Televisa, "Sueño de Amor" fue una telenovela que marcó un parteaguas entre las telenovelas rosas y lo real, tras abordar temas como el homosexualismo, y enfermedades como la diabetes y el cáncer de mama.

No obstante, tras ver que los esfuerzos de Esperanza Guerrero Díaz (Betyy Monroe) cada vez eran menos por sobrevivir a una dura enfermedad y que Cristina (de Sousa) seguía amando aún más a Ricardo Alegría (de la Fuente), ésta se encargó de borrar el dolor de él y logró llegar al altar con el hombre que amaba.

Sin embargo, la boda se vio truncada por Tracy Kidman (Sabine Moussier), la primera esposa de Ricardo con quien tuvo dos hijos pero que en realidad no amaba.

Y para recordar el momento con un par de fotografías, fue la fanpage número uno de la venezolana de 41 años @sousaticos, que recordaron la vez que Marjorie de Sousa lució vestida de novia en dicho melodrama.

"#TB Cristina Vélez", se lee en dicha descripción, cuyas postales se pueden percibir claramente que la actriz lució vestida de novia en un elegante lugar al aire libre para contraer nupcias en la ficción con el actor de origen chileno Cristián de la Fuente, con quien protagonizó la historia.

Cabe señalar que en esta como en otras historias, Marjorie de Sousa lució guapísima vestida de novia y aunque la boda se vio interrumpida, es un hecho que la venezolana logró conquistar a los televidentes de "Sueño de Amor".

Mientras tanto, éstas son las escenas de amor entre Marjorie de Sousa y Cristián de la Fuente previas a la boda de sus personajes en el melodrama.

