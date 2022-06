La vez que Maribel Guardia cacheteó a Arleth Terán fuera del guion en Tú y Yo

Era el año 1995 cuando Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastian vivían su amor intensamente, por lo que fueron elegidos para protagonizar una historia que los reflejara tal cual eran en la vida real en aquel momento. Pero ¡oh, sorpresa!, la costarricense no contaba con que pronto se le derrumbaría su castillo de amor con el cantante y en plena escena, cacheteó a la actriz Arleth Terán, quien jugó el papel de villana en dicho melodrama, brincándose el guion.

¡Pues dicha cachetada no estaba programada dentro de la escena! No obstante, fue entre 1996 y 1997, cuando Maribel Guardia se enteró por medio de un programa de espectáculos de la televisión liderado por el periodista Juan José 'Pepillo' Origel, que 'El Rey del Jaripeo' le había "jugado chueco" con Arleth Terán, quien no sólo logró interpretar a Bárbara Camacho Urrea siendo uno de los personajes más adiados de la historia por entrometerse entre Estela Díaz-Infante y Tomás Santillana, personajes protagónicos de Maribel Guardia y Joan Sebastian, sino que también lo fue en la vida real.

Y es que, todo indica que en el momento en el que les tocó compartir escena en una delicada situación de sus vidas en la vida real, debido a que la costarricense se enteró que una noche antes, ella se había dado el lujo de salir a divertirse con su marido Joan Sebastian en un antro de la Ciudad de México, hizo perder el control a Maribel y se atrevió a vengarse de Arleth Terán.

¡Tremendo cachetadón!

En YouTube, se puede ver la escena que comparten Maribel Guardia y Arleth Terán en la producción de Emilio Larrosa para Televisa, en la que literalmente están peleando por el amor de Tomás Santillana (Joan Sebastian) en la casa del también cantante y la empresaria en la ficción.

Y tras hacerle ver Estela a Brenda que a su marido no le gustaban las mujeres de de su clase, luego de que Brenda va a restregarle en la cara que ella y su esposo habrían tenido su primer encuentro luego de un carrera de caballos, ésta le advierte que se vaya de su casa porque está a punto de hacerle perder su estilo.

Pero Brenda provoca la ira de Estela cuando le dice que las que no le gustan son como ella, su esposa, pues tanto Joan como Ella (Brenda), vienen del mismo ambiente campirano, mientas que Estela tenía interés por otras cosas muy diferentes, por lo que ella no puede mantener la calma y le propina tremendo cachetadón a Brenda.

Y esa no fue la única vez que se recreó la escena, aunque un poco diferente, pero con el mismo final: el cachetadón. Pues en la bioserie del cantante que fue producida por Carla Estrada en 2016, Maribel Guardia fue encarnada por la cubana Livia Brito y también hay antecedentes de la escena que en ese momento grababan Maricruz Guardia (Brito) e Ivette Morán (Jéssica Decote), y en la que realidad se detalla lo que habría pasado fuera de cámaras y en plena escena.

Y tras ver a Joan Sebastian (José Manuel Figueroa) en la bioserie del cantante, despedirse de Ivette con un beso, aparece Maricruz y le dice: "Qué vas a saber de amor tú, niña... ¡desgraciada, arribista!", mientras le propina santo cachetadón y la actriz le dice: "¿Qué te pasa?... Corte... ¡Esa cachetada no estaba en el libreto!", a lo que Maricruz le responde: "No, pero yo también sé improvisar, ¡porque tampoco estaba en el libreto que te acostaras con mi marido!"...

Pasados unos minutos, Ivette intenta hablar con Maricruz, pero ella le dice que no tiene nada que hablar con ella. Ivette le replica y le dice que ha estado leyendo muchas versiones pero no la de ella, pues siente que tiene el derecho a defenderse. Pero Maricruz no se queda callada y le dice que si en frente de la cámara es mala actriz, en la vida real es mucho peor, pues no le cree ni una sola palabra de su arrepentimiento.

Por lo que luego de 25 años de lo sucedido, ese oscuro capítulo en su vida, es una pesadilla que todavía persigue a la guapa actriz, pero la propia Maribel Guardia ha dicho que ya la ha perdonado, sobre todo después de que el cantante falleció en 2016.

