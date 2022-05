La vez que Lucero le arrebató el premio a la Mejor Actriz Protagónica a Victoria Ruffo

Corría 2006 y los Premios TVyNovelas a lo mejor de la televisión mexicana, generó de todo un poco, algarabía, sentimientos encontrados, triunfo, fracaso, opiniones divididas, etc. Y es que tras la edición de ese año de la premiación mexicana con más auge a lo mejor de la actuación y de los melodramas, la cantante y actriz Lucero, le quitó el título absoluto de "la reina de las telenovelas" a la primera y consagrada actriz Victoria Ruffo.

Quien, bajo el liderazgo del productor Salvador Mejía Alejandre, y el compañerismo de su personaje protagónico masculino César Évora, estuvo presente ahí, en primera fila en el recinto donde se llevaron a cabo la premiaciones de las mejores actuaciones de las telenovelas del 2005.

Sin embargo, aunque fue considerada una de las mejores telenovelas de la época, "La Madrastra" no le dio el triunfo a la Mejor Actriz Protagónica. El suspenso estvo a flor de piel, cuando el actor René Stricker fue el encargado de entregar la presea a la mejor actriz protagónica en cuya terna figuraban Lucero, Victoria Ruffo y otras actrices que en 2005, habían dejado una profunda huella en los melodramas de Televisa.

Lee también: Sorprende rostro de Ernesto Laguardia tras bailar con Victoria Ruffo: "Lo sacaron del Museo de Cera"

Lucero pidió perdón a Victoria Ruffo

La también llamada 'Novia de América', venía de protagonizar la telenovela de época producida por Carla estrada "Alborada" (2005-2006) en la que dio vida a Hipólita Díaz de Guzmán e hizo su personaje protagónico junto a Fernando Colunga, compartiendo créditos también con Arturo Peniche, Luis Roberto Guzmán y la primerísima actriz Daniela Romo.

Esto, tras una pausa de cinco largos años en los melodramas debido a que la intérprete de "Cuéntame", hizo a un lado los melodramas luego de "Mi Destino Eres Tú" (2000), para dedicarse a la música; pues en 2002 hizo un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en el que se hizo acompañar del tenor Plácido Domingo, en favor de la fundación Vamos México.

Lee también: Lucero y el supuesto gas que se apoderó del escenario: "Para que vean que ella canta hasta por allá"

Además, en 2004, regresó al cine mexicano, haciendo un personaje coestelar en la película "Zapata" compartiendo créditos con Alejandro Fernández, que fue una de las primeras bio producciones de la nueva era, en honor al Caudillo de México, Emiliano Zapata, bajo la producción de Alfonso Arau.

Y no conforme con ello, Lucero hizo una corta temporada en el teatro con la puesta en escena de "Regina" (2005); por lo que el público estaba ávido de verla de nuevo actuar en los melodramas.

Victoria aceptó la derrota con honor

Mientras que Victoria Ruffo también tuvo una larga pausa en os melodramas, pues, estando casada con el actor, comediante y productor Eugenio Derbez con quien tuvo a José Eduardo Derbez, trabajó de la mano de su esposo en el programa de comedia XHDRBZ (2002-2004) realizando varios personajes.

Esto antes de venir del exitosísimo melodrama "Abrázame muy fuerte" (2000-2001) dando vida a Cristina Álvarez Rivas de Rivero, una de las protagonistas de la historia producida nuevamente por Salvador Mejía, en la que se hizo acompañar de actores como Aracely Arámbula, Fernando Colunga, Pablo Montero y nuevamente César Évora entre un gran elenco.

Así que su llegada nuevamente a los melodramas como "La Madrastra" que la pondría como una de actrices las favoritas para llevarse la presea como Mejor Actriz Protagónica del 2005, no fue suficiente y fue Lucero quien le arrebató (a la buena), el más preciado trofeo de la época en México.

Las palabras de Lucero ante los presentes fueron: "Yo lo dije toda la noche, si no gano, me ardo muchísimo, perdóname, Vicky, pero... me hubiera ardido tanto, y hubiera estado toda la noche con una envidia tan horrible...".

El siguiente vídeo muestra el momento en el que Lucero recibe el premio y además, hace un recorrido por la historia como actriz de la afamada Victoria Ruffo, en el canal de YouTube "Línea del Tiempo".

Síguenos en