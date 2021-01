La vez que Fernando Colunga habló del matrimonio y la paternidad

El actor Fernando Colunga, es uno de los protagonistas de telenovelas más cotizados de la televisión, pero también es uno de los famoso que más cuida su privacidad, por lo que trata de poner límites en su vida sentimental y evitar cualquier escándalo que atente su intimidad.

Sin embargo, en entrevista para el programa ‘Un nuevo día’ para la cadena Telemundo, el histrión Fernando Colunga, habló en exclusiva sobre los temas del matrimonio y de la paternidad.

“Me di cuenta que no iba a ser más o menos actor si involucraba mi vida privada, al contrario, creí que iba a perder una parte importante y mágica de mí, entonces yo creo que cuando la coherencia existe y tú la sigues y se vuelve una sinergia te encuentras a periodistas, yo me los he encontrado en avión, donde tú vas sentado y él va sentado detrás de ti y la verdad siempre se han portado con ese respeto porque es algo que siempre les he pedido”, expresó el actor.

Lee también: Fernando Colunga ya tiene fecha de regreso a lo sets de grabación

Fernando Colunga mencionó que sí cree en el matrimonio como institución y lo respeta, pero aclaró que no lo deben tomar como un pretexto de que tiene un carácter complicado, y añadió que sí le gusta el compromiso aunque muchos esperen que haya un papel de por medio.

“Yo creo que está bien, lo apruebo, estoy de acuerdo, no sabría qué más decir, a mí me gusta, y ni le tengo miedo, ni estoy peleado y quién dice que no tengo un compromiso más importante de lo que es un papel”, explicó Colunga.

El actor comentó que su profesión no es nada fácil, porque implica dedicarle mucho tiempo a su trabajo, desde los llamados a grabar desde muy temprano y con salidas muy tarde, motivo por lo que algunas personas con las que ha entablado relación, no entienden.

Lee también: ¡Madre mía! Así lucía Fernando Colunga en Más allá del puente

A sus 54 años, no pierde el sueño de convertirse en papá algún día, pues al principio era algo que pensó que ocurriría, sin embargo los diferentes caminos que ha tomado y el trabajo extenuante no lo han dejado dar ese gran paso.

“Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento vas derecho y te dice a la derecha y luego te dice que para la izquierda y cambian las cosas, pero todavía estoy a tiempo”, aseguró.

Fernando Colunga mencionó que está muy comprometido con su nuevo proyecto, ‘Malverde, el Santo Patrono’, que se comenzará a filmar en febrero, y lo único que le preocupa es lo bien que debe hacerlo.

Añadió que se ha estado preparando mucho, e investigando a fondo sobre el personaje, además de un gran equipo de trabajo que está tomándose el proyecto muy en serio para que el público quede más que satisfecho.