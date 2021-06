La vez que Bárbara Mori sorprendió a Ana Martín con el protagónico de Rubí

La historia de "Rubí" ha causado revuelo desde su creación y desde luego, con las producciones que han sido recreadas a lo largo de la historia de las telenovelas, pero fue la versión de 2004, que ha dejado muy buen sabor de boca entre los televidentes y en la actriz Ana Martín quien, bajo la producción de José Alberto Castro, se sorprendió al ver a Bárbara Mori, quien sería la protagonista más malvada.

Pues según contó en un live en YouTube del canal de Tlnovelas de Televisa publicado en septiembre de 2020, la impresión que le causó al verla la hizo pensar que por su innegable belleza, podría matarla en el primer capítulo; así lo contó:

"Cuando empezaron las pruebas [castings] para 'Rubí', ya estaba yo 'de la mamá', y pues se hicieron las pruebas para la que iba a ser Rubí y pasaron muchísimas actrices, muy buenas todas, encantadoras".

Lee también: Un mano a mano entre bellezas: Marjorie de Sousa y Marlene Favela en La Desalmada

Y al parecer durante sus años de experiencia nunca le había tocado vivir algo como lo que le hizo sentir la actriz de origen uruguayo Bárbara Mori, debido a su descomunal belleza y su evidente talento:

"Cuando uno está haciendo casting y que uno ya está en el personaje, al menos a mí me pasa que yo me pongo muy nerviosa porque quiero dar lo mejor de mí, para ayudar a la persona que va a ser el casting" y agregó:

"Entonces vi entrar a varias y derepente vi una cara muy bella con la cara lavada, pelo suelto, muy sencilla y dije: 'Mira, que niña más bonita, pero Rubí como que necesitaba una fuerza enorme, ¿no?".

"Conozco muy bien los personajes de Yolanda Vargas Dulché y pues 'Rubí' la hizo Fany Cano, una estrella de una época que además de la telenovela fue un exitazo".

Entre tanto, no se esperaba el cambio tan radical de Bárbara Mori al verla totalmente caracterizada del personaje que cargó sobre su peso con la responsabilidad que conlleva un rol de esta magnitud:

"Yo, de lejos no veo -para que sepan-, entonces pasó y me saludó muy linda, se fue y de repente veo entrar unos tacones con un vestido rojo, maquillada... me quedé súpita... no se lo dije a ella, pero yo lo pensé: 'Yo tengo que durar en la novela la mitad de la novela, pero esta niña me mata en el primer capítulo'... genial, no dije nada, hicieron sus pruebas y después supe que era Bárbara Mori y me dio mucho gusto porque realmente se conoce que estudió, que se preparó en el personaje como los cuentos de Yolanda Vargas Dulché, que la respetó".

Lee también: Ana Martín comparte foto sin sujetador y short cachetero; se vuelve viral

Por otro lado, destacó la participación de otros actores que han dejado una huella imborrable en el melodrama producido por José Alberto 'El Güero' Castro, que, sin lugar a dudas fue un exitoso proyecto:

"Es una producción que yo le podría decir que es como una familia, porque yo ya había trabajado con 'El Güero' Castro, y es una familia que nos tratan de maravilla a los actores, que se llevan muy bien y eso se nota en pantalla, entonces todos nos llevamos muy bien: Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli, Jacky Bracamontres, ¡un amor!; Yadhira Carillo -¡otro amor!-, y una señorona (QEPD) Leonorilda Ochoa que en todos sus personajes estuvo maravillosa, siempre...".

Síguenos en