La vez que Aracely Arámbula nadó sin prenda alguna como La Doña

Tras su personaje como Altagracia Sandoval en 'La Doña' en dos temporadas, la actriz Aracely Arámbula se enfrentó a un sinfín de retos actorales frente a las cámaras de televisión, como cuando nadó sin prenda alguna, haciendo temblar a media producción que estaba presente durante las grabaciones del melodrama.

Durante el mes de abril de 2020, la actriz compartió a través de una publicación de su cuenta oficial de Instagram, el momento en el que fueron las grabaciones y los nervios aunados a la pena que sintió de que por lo menos una treintena de personas pertenecientes al staff, estuvieran viéndola nadar como Dios la trajo al mundo.

Y es que, además de luego las intensas escenas de íntimas de cama con galenes de telenovela como David Zepeda, David Chocarro, Carlos Ponce -entre otros galanes-, o de los accidentes más impactantes, muertes a balazos o de otro tipo, se podría pensar que ya no habría nada más por lo cual los actores de una producción tendrían que temer ante el personal de una producción.

Sin embargo, no es así; pues en esta ocasión, Aracely Arámbula tuvo que experimentar una de las escenas más "penosas" que hizo frente a varios de sus compañeros de "La Doña", producida para Telemundo; así lo dijo:

"Preparándonos para la escena de la alberca en la Hacienda de Altagracia, ensayando con mi director Carlitos y toda la gente que tenía que estar ahí; yo pensé que serían máximo 6 y no... lo menos que tenían que estar ahí eran como 30..."

Y agregó a su descipción: "A filmar y pensar que estaba sola nadando agusto y súper relax y seductora solita en casa pero además con agua fría... Asík detrás de cámaras y uds pensando que estábamos tan cómodos... parte de la magia".

Mientras tanto, en dicho clip se le ve nadando en la pisicina de su hacienda en la ficción y afinando detalles con el director de escena, a la par de recibir un sinfín de halagos a través de los más de mil mensajes que recibió la actriz oriunda de Chihuahua, México, tales como: "woooooow simplemente Perfecta".

Por otro lado se lee: "Es una grandísima mujer por el lado que se le vea", "Eres la mujer más linda y perfecta de esta Tierra", "Pero en México hace frío", "Were you really naked?" (¿Estabas realmente desnuda?), "Que bellísimo cuerpo tienes, eres mi más bello sueño, qué no daría por ser parte de tu vida"...

Por otro lado, hubo quien se enfocó en nadar sin ropa y cuestionó a Aracely Arámbula: "Qué se siente nadar desnuda? Yo nunca pude vivir esa experiencia al máximo por vergüenza pero admito que en algunas ocasiones mientras estoy en la pileta cuando nadie me ve, me quito la malla y se siente bien rico cuando el agua toca tus pechos y partes íntimas, además de sentir una sensación de libertad (creo que esta sensación se debe a que cuando era niña mientras tomaba el sol en el patio, me quite la maya y me meti al agua de todos modos).

El clip ha llegado a 964,848 reproducciones y ha logrado 87,855 likes.

