La vez que Aracely Arámbula hizo el papel de joven de Verónica Castro en telenovela

Era su quinta telenovela desde su debut como actriz y así fue la vez que Aracely Arámbula hizo el papel de Leonarda Ruán en su versión joven del personaje interpretado por Verónica Castro, quien protagonizó la telenovela "Pueblo chico, infierno grande" (1997).

Fue producción de José Alberto 'El Güero' Castro y en la que trabajó junto a su hermana Verónica Castro, que junto con Juan Soler y Guillermo Capetillo estelarizaron el melodrama que en realidad fue una historia original del fallecido actor Javier Ruán y adaptación de él mismo con Mario Hernández.

"Pueblo chico, infierno grande" está basada en la vida de Leonarda Ruán, una tía del actor que contó con las actuaciones como villana de Alma Delfina, para la historia de Televisa. El melodrama fue recreado en dos etapas de los personajes y ahí fue cuando se requirió la participación de Aracely Arámbula, que ha dejado huella en dicho proyecto.

Incluso, ella misma lo recordó en 2018 a través de una publicación de su cuenta de Instagram en la que se le puede ver posando al lado de la primera actriz Verónica Castro, caracterizadas como Leonarda Ruán en la versión joven y adulta del personaje.

"#tbt con mi querida Vero, recuerdos maravillosos, hace algunos ayeres cuando tuve la fortuna de personificar a Leonarda Ruán en 'Pueblo chico infierno grande' el personaje de Verónica en la etapa de 15 años y fue un gran comienzo y un honor hacer este papel, mi patada de buena suerte. Verito Te Quiero y Admiro!!!", se lee en la descripción.

La actuación de Aracely Arámbula fue indispensable en dicha producción de finales de los años 90's, pues no habría en la época, actriz con tal parecido a Verónica Castro, y gracias a la que la novela fue recreada en dos etapas, fue que 'la Chule' pudo dar vida a Leonarda Ruán.

Tras su historia de joven en la que se vio obligada por su padre Don Prisciliano Ruán (Enrique Rocha) a casarse con Don Rosendo Equigua (Jorge Russek) tras ver interrumpidos sus planes de fugarse con Hermilo Jaimez (Kuno Becker), Leonarda Ruán enviuda, luego de un accidente a caballo de su marido.

El tiempo pasa y a pesar de que ahora es una mujer libre y millonaria, ha decidido no volver a entregarse a ningún hombre por amor. En tanto, un buen día Leonarda conoce a Genaro Onchi (Juan Soler) y tras emplearlo en sus tierras, se enamora de él y él de ella.

Lo que le traería las críticas y envidias a Leonarda, pues Genaro es un hombre muchos años menor que ella, pero demás, éste es objeto de la rivalidad que puede existir entre ella y sus hermanas Cleotilde (Manola Diez), Eloísa (Cristina Alatorre) y Jovita (Adriana Fonseca), así como de las ricachonas del pueblo Braulia Felícitas (Karyme Lozano) e Indalecia Navas (Mónika Sánchez), ¡la propia sirvienta de Leonarda!

Además su amor con Genaro podría verse interrumpido con el repentino regreso de Hermilo Jaimez (Guillermo Capetillo), a quien Leonarda (ahora Verónica Castro), ya había dejado en el olvido. Esto, además de la obsesión de Magdalena Beltrán 'La Beltraneja' (Alma Delfina) por el joven; por lo que hará lo imposible por separarlos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!