La vez que Angelique Boyer vestida lució vestida de novia

La actriz Angelique Boyer, quien ha hecho pareja con Sebastián Rulli desde hace seis años, no iniciaron su romance por casualidad, pues juntos protagonizaron dos exitosas telenovelas como lo fueron "Teresa" (2010) y más tarde "Lo que la vida me robó" en 2013. Y fue en esas dos producciones que la actriz de origen francés, lució como una espectacular novia, claro, con looks diferentes, pero con el mismo galán.

En 2010, fue la primera vez que Angelique Boyer trabajó junto a Sebastián Rulli, interpretando la pareja protagónica de "Teresa", en la que, después de haber destruido varias relaciones de amistad, tras haber roto los lazos más fuertes que se puede tener con los padres y luego de haber decepcionado al amor de su vida, Teresa (Boyer) enamora a Arturo de la Barrera (Rulli) y decide casarse con él.

Lee también: Seduce Angelique Boyer a Aarón Díaz en escena de Teresa

Y aunque también lo amaba, su ambición y obsesión por el poder, no le dejaban ver el amor que le tuvieron sus anteriores novios, así como el de sus padres, su madrina y su única amiga Aurora; pues con tal de salirse con la suya, no le importó terminar con todo su pasado.

Así, logra casarse con quien en un principio fue su maestro de la universidad y con quien trabajó para forjarse como abogada. Aunque su boda fue un desastre porque algunos de los invitados querían vengarse y ensuciar el que pudo haber sido el mejor momento de su vida.

Sin embargo, afuera de la iglesia en la que unió su vida en matrimonio con Arturo de la Barrera, Teresa lució un espectacular vestido de novia que se complementaba con un largo velo y un hermoso ramo de flores blancas.

Te puede interesar: Así se veía Aracely Arámbula en su primera novela

Mientras que en 2013, Angelique dio vida a Montserrat Mendoza, una chica que se enamora de un hombre al que amaba profundamente que pertenecía a la milicia; sin embargo, sus planes de amor se vieron interrumpidos por la ambición de su madre, quien la vio como un trampolín para salir de sus problemas económicos; pues llega a su vida un apuesto hombre millonario con el que la madre hace un trato y prácticamente le vende a su hija.

Montserrat, por mucho tiempo se resistió a la idea de amar a otro hombre, pues ella le tenía un profundo amor y respeto a José Luis Álvarez (Luis Roberto Guzmán). Sin embargo, es por el amor a su padre Lauro Mendoza (Rogelio Guerra) -quien había caído en banca rota- y era un honorable militar retirado, que Montserrat decide lleva a cabo el plan de su madre Graciela (Daniela Castro), para salvar de la ruina a su familia.

Finalmente, Montserrat logra enamorarse de Alejandro Almonte Domínguez (Sebastián Rulli), aunque nunca dejó de amar a José Luis, por lo que tiene que tomar una difícil decisión en su vida como elegir al hombre con quien compartiría su vida, siendo Alejandro con el que se quedara.

Esta vez, Angelique lució un vestido strapless color blanco con su cabello rubio recogido y un velo corto . El ramo que eligió esta vez fue más chico, pero lució como toda una princesa de cuento de hadas.

Sin embargo, aunque en estas dos ocasiones, Angelique Boyer se ha casado con Sebastián Rulli en la ficción, no lo han hecho realidad, pues lo han dicho en repetidas ocasiones que no necesitan de un documento firmado para amarse y respetarse como lo han venido haciendo los últimos seis años de su vida.